Cilt elastikiyetini artıran kırışıklık karşıtı 3 doğal bakım sırrı

Cilt, zamanla nemini ve elastikiyetini kaybederek özellikle göz kenarları, alın ve ağız çevresinde kırışıklıklara açık hale gelir. Cildin kollajen üretimini desteklemek ve hücre yenilenmesini hızlandırmak için ağır kimyasallara gerek duymadan doğal maskelerden faydalanabilirsiniz. Bu basit ama etkili tarifler cildinize ihtiyaç duyduğu sıkılığı geri kazandırır.

1. YUMURTA AKI VE NİŞASTA MASKESİYLE ANINDA GERGİNLEŞME

Yumurta akı, cilt üzerindeki geçici sıkılaştırma etkisiyle ince çizgilerin görünümünü anında azaltırken, nişasta cildi pürüzsüzleştirir.

Uygulama Yolu

Bir yumurtanın akı ile bir tatlı kaşığı buğday nişastası pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılmalı, fırça yardımıyla yüze sürülüp 15 dakika kuruması beklendikten sonra ılık suyla durulanmalıdır.

Toparlanmış, gerginleşmiş ve gözenekleri sıkılaşmış dinç bir cilt dokusu elde edilir.

2. AVOKADO VE BAL İKİLİSİYLE DERİNLEMESİNE BESLEME

Avokado, zengin E vitamini ve sağlıklı yağ asitleri sayesinde cildin lipid bariyerini güçlendirir ve kırışıklıkların derinleşmesini önler.

Uygulama Yolu

Yarım olgun avokado ezilerek içine bir tatlı kaşığı süzme bal eklenir ve karıştırılarak yüze kalın bir tabaka halinde uygulanır. 20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla nazikçe temizlenir.

Neme doymuş, elastikiyeti artmış ve yumuşacık bir cilt görünümü sağlanır.

3. ALOE VERA VE GÜL SUYU SERUMUYLA HÜCRE YENİLEME

Aloe veranın derinlemesine onarıcı gücü ile gül suyunun antioksidan etkisi birleştiğinde ciltteki yorgun ifade silinir ve kırışıklık direnci artar.

Uygulama Yolu

İki yemek kaşığı saf aloe vera jeli ile bir tatlı kaşığı saf gül suyu karıştırılarak her gece yatmadan önce temiz cilde masajla yedirilir ve sabaha kadar bekletilir.

Canlanmış, ince çizgileri hafiflemiş ve daha genç hisseden pürüzsüz bir ten ortaya çıkar.