Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cilt elastikiyetini artıran kırışıklık karşıtı 3 doğal bakım sırrı

Cilt elastikiyetini artıran kırışıklık karşıtı 3 doğal bakım sırrı

24.07.2026 23:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cilt elastikiyetini artıran kırışıklık karşıtı 3 doğal bakım sırrı

Yaş alımı, kolajen kaybı ve çevresel faktörler ciltte ince çizgilerin ve kırışıklıkların oluşmasını hızlandırabilir. Pahalı yaşlanma karşıtı kremler yerine mutfaktaki taze malzemelerle cildin elastikiyetini artırıp daha gergin ve genç bir görünüm yakalamak mümkün. İşte evde uygulayabileceğiniz 3 etkili bakım yöntemi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Cilt, zamanla nemini ve elastikiyetini kaybederek özellikle göz kenarları, alın ve ağız çevresinde kırışıklıklara açık hale gelir. Cildin kollajen üretimini desteklemek ve hücre yenilenmesini hızlandırmak için ağır kimyasallara gerek duymadan doğal maskelerden faydalanabilirsiniz. Bu basit ama etkili tarifler cildinize ihtiyaç duyduğu sıkılığı geri kazandırır.

Image

1. YUMURTA AKI VE NİŞASTA MASKESİYLE ANINDA GERGİNLEŞME

Yumurta akı, cilt üzerindeki geçici sıkılaştırma etkisiyle ince çizgilerin görünümünü anında azaltırken, nişasta cildi pürüzsüzleştirir.

Uygulama Yolu

Bir yumurtanın akı ile bir tatlı kaşığı buğday nişastası pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılmalı, fırça yardımıyla yüze sürülüp 15 dakika kuruması beklendikten sonra ılık suyla durulanmalıdır.

Toparlanmış, gerginleşmiş ve gözenekleri sıkılaşmış dinç bir cilt dokusu elde edilir.

2. AVOKADO VE BAL İKİLİSİYLE DERİNLEMESİNE BESLEME

Avokado, zengin E vitamini ve sağlıklı yağ asitleri sayesinde cildin lipid bariyerini güçlendirir ve kırışıklıkların derinleşmesini önler.

Uygulama Yolu

Yarım olgun avokado ezilerek içine bir tatlı kaşığı süzme bal eklenir ve karıştırılarak yüze kalın bir tabaka halinde uygulanır. 20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla nazikçe temizlenir.

Neme doymuş, elastikiyeti artmış ve yumuşacık bir cilt görünümü sağlanır.

3. ALOE VERA VE GÜL SUYU SERUMUYLA HÜCRE YENİLEME

Aloe veranın derinlemesine onarıcı gücü ile gül suyunun antioksidan etkisi birleştiğinde ciltteki yorgun ifade silinir ve kırışıklık direnci artar.

Uygulama Yolu

İki yemek kaşığı saf aloe vera jeli ile bir tatlı kaşığı saf gül suyu karıştırılarak her gece yatmadan önce temiz cilde masajla yedirilir ve sabaha kadar bekletilir.

Canlanmış, ince çizgileri hafiflemiş ve daha genç hisseden pürüzsüz bir ten ortaya çıkar.

İlgili Konular: #cilt bakımı #Cilt sağlığı #yaşlanma karşıtı tedavi

İlgili Haberler

Cilt tonunu eşitleyen bakım trendi: Kojik asit nedir, nasıl kullanılır?
Cilt tonunu eşitleyen bakım trendi: Kojik asit nedir, nasıl kullanılır? Cilt lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olmasıyla öne çıkan kojik asit, son yılların en çok araştırılan cilt bakım içerikleri arasında yer alıyor. Peki kojik asit nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve hangi cilt tipleri için uygundur? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Sertleşen topuklara ve dirseklere son: Pürüzsüz bir cilt için 3 doğal yöntem
Sertleşen topuklara ve dirseklere son: Pürüzsüz bir cilt için 3 doğal yöntem Kuru hava, sürtünme ve yetersiz nemlendirme vücudun belirli bölgelerinde, özellikle topuklarda ve dirseklerde sertleşmelere ve çatlaklara yol açabilir. Kimyasal kremler yerine evdeki malzemelerle bu sert dokuyu yumuşatıp pürüzsüz bir cilde kavuşmak mümkün. İşte evde uygulayabileceğiniz 3 etkili bakım adımı...
Sıradan bir leke sanarak geçiştirmeyin: Cilt kanserinin gözden kaçan gizli belirtileri açıklandı
Sıradan bir leke sanarak geçiştirmeyin: Cilt kanserinin gözden kaçan gizli belirtileri açıklandı Dünya genelinde ve özellikle gelişmiş ülkelerde en sık rastlanan kanser türü olan cilt kanseri, erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebilmesine rağmen sinsi belirtileri nedeniyle gözden kaçabiliyor. Tıp uzmanları, ben değişimlerinin ötesinde hayat kurtaran kritik ayrıntıları sıraladı.