Cilt uzmanları uyardı: Yeterince duş almadığınızı gösteren 3 kritik belirti

Kişisel bakımın ve hijyenin en temel parçası olan duş alma sıklığı, kişiden kişiye ve kültürden kültüre farklılık gösterse de uzmanlar biyolojik olarak ideal bir dengenin bulunması gerektiğini belirtiyor. Dermatolog Dr. Joel Spitz, yetersiz yıkanmanın vücutta belirgin işaretler bıraktığını ve cildi ciddi enfeksiyonlara açık hale getirdiğini kaydetti. Spitz, kişilerin temizlik rutinlerinde aşırı gevşek davrandığını gösteren 3 temel belirtiyi ve doğru duş alma yöntemlerini kamuoyuyla paylaştı.

YETERSİZ YIKANMANIN 3 TEMEL İŞARETİ: YAĞLANMA, KOKU VE ENFEKSİYON

Dermatolog Dr. Joel Spitz'e göre cildin ve saçın yeterince temizlenmediğini gösteren ilk işaretler aşırı yağlanma hissi, vücut kokusu ve cildin enfeksiyonlara yatkın hale gelmesidir. Yıkanma süresi uzadıkça bakterilerin kıl köklerine ve gözeneklere nüfuz ettiğini vurgulayan Spitz, bu durumun "folikülit" olarak bilinen kıl kökü iltihabına yol açtığını bildirdi.

Bunun yanı sıra nemli kalan cilt kıvrımlarında mantar oluşumunun hızlandığı; kasık mantarı ve ayak mantarı gibi rahatsızlıkların doğrudan yetersiz hijyenle tetiklendiği ifade edildi.

İDEAL DUŞ ALMA SIKLIĞI NEDİR? ÇOK SIK DUŞ ALMAK CİLDİ KURUTUYOR

Uzmanlar, cilt bariyerini korumak için en ideal duş alma sıklığının "gün aşırı" (iki günde bir) veya "her gün" olduğunu vurguluyor. Gerekenden daha sık yıkanmanın cildin koruyucu yağ katmanını sıyırdığına dikkat çeken Dr. Spitz, aşırı duş almanın cildin doğal mikrobiyom dengesini bozarak egzama ataklarını ve iltihaplanmayı tetiklediğini belirtti.

Öte yandan duş ihtiyacının yaşa ve cilt tipine göre değiştiği; ileri yaştaki bireylerin ciltleri daha kuru olduğu için daha az sıklıkla yıkanabileceği, akneye meyilli ve çok terleyen kişilerin ise gözenek tıkanmasını önlemek adına daha sık duş alması gerektiği kaydedildi.

SICAK SU VE SERT SABUNLAR DOĞAL NEM BARİYERİNİ BOZUYOR

Cilt sağlığı uzmanı Dr. Elizabeth Gordon Spratt ise banyo yaparken suyun sıcaklığına ve kullanılan temizlik ürünlerine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Cilt yüzeyinde gün boyunca ter, ölü hücreler, bakteri ve çevre kirliliğinin biriktiğini belirten Spratt, aşırı sıcak su kullanımının ve sert kimyasal içeren sabunların cildin koruyucu doğal nem tabakasını yok ettiğini vurguladı.

Dermatologlar, cildin kuruyup enfeksiyonlara açık hale gelmemesi için kaynar su yerine ılık su tercih edilmesini ve cilt tipine uygun nemlendirici temizleyicilerin kullanılmasını tavsiye ediyor.