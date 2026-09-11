Çin'den küresel iklim krizine sıra dışı çözüm: Terk edilmiş kömür madenleri dev tarım laboratuvarlarına dönüştürülüyor

Küresel iklim değişikliği, kuraklık ve aşırı hava olaylarının tarımsal üretimi tehdit etmesi karşısında bilim insanları alternatif üretim alanlarına yöneliyor. Şanşi Eyaleti Kömür Bazlı Kaynakların Yeşil ve Yüksek Verimli Geliştirilmesi Mühendislik Merkezi uzmanları, Çin genelinde atıl durumda bulunan binlerce terk edilmiş kömür madenini devasa tarım laboratuvarlarına dönüştürmek için fizibilite çalışması hazırladı. China Mining Magazine dergisinde yayımlanan bilimsel rapora göre, yer altı tünelleri ve galeri ağları, iklim krizinin yıkıcı etkilerinden tamamen izole edilmiş kontrol edilebilir üretim alanları sunuyor.

GÜNEŞ IŞIĞI VE YAĞMUR OLMADAN TAM KONTROLLÜ YAPAY İKLİM

Doğal güneş ışığı ve yağışın bulunmadığı yer altı galerilerinde; havalandırma, ısı, nem, karbondioksit ve ışık dengesi gelişmiş yapay mühendislik sistemleriyle sağlanacak. Yapılan mühendislik değerlendirmelerinde, kaya stabilitesi standartlara uygun olan ve drenaj altyapısı tamamlanan madenlerin son derece kararlı deneysel üretim ortamları sunduğu saptandı.

Proje kapsamında geleneksel kitlesel tarım üretiminden ziyade; aşırı, kapalı ve zorlu çevre koşullarında bitkilerin nasıl gelişim göstereceğini ölçen bilimsel deney platformlarının kurulması hedefleniyor.

JEOTERMAL ISI VE ARITILMIŞ YER ALTI SULARI KULLANILACAK

Maden tünellerinde gerçekleştirilecek tarımsal araştırmaların bir diğer avantajı ise yer altındaki doğal jeotermal kaynaklara doğrudan erişim imkanı olmasıdır. Bilim insanları, Jeotermal enerjinin sera gazı emisyonu yaratmadan ürünler için sürdürülebilir bir ısı kaynağı olarak kullanılacağını bildiriyor.

Öte yandan galeri aralıklarına sızan ve ağır metaller barındıran yer altı sularının, kurulacak filtreleme sistemleriyle yerinde arıtılarak sulama suyuna dönüştürülmesi planlanıyor. Finlandiya'daki başarılı "Callio" maden dönüşüm projesinin örnek gösterildiği çalışmanın, uzayda veya kutup bölgelerinde gıda yetiştirme teknolojilerine de temel oluşturacağı vurgulanıyor.

ON YILIN SONUNDA 15 BİN MADEN VE 7.2 MİLYAR METREKÜP HACİM ATIL KALACAK

South China Morning Post gazetesinin aktardığı verilere göre, Çin'de kapatılan kömür madeni sayısının 2030 yılına kadar 15 bine ulaşması bekleniyor. Bu durum, yaklaşık 7,2 milyar metreküplük devasa bir yer altı hacminin tamamen boş kalması anlamına geliyor.

Bilim insanları, bu devasa altyapının yer altı tarım araştırmaları için değerlendirilmesinin hem atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması hem de gelecekteki olası gıda krizlerinin önlenmesi açısından stratejik önem taşıdığını ifade ediyor.