Çocuk sağlığında su maymuncuğu alarmı: 20 binden fazla vakanın ardından satışına kısıtlama getirildi

Çocukların renkli yapıları nedeniyle ilgisini çeken, el sanatları ve duyusal oyunlarda yaygın olarak kullanılan "su maymuncukları" (su boncukları), çocuk sağlığı uzmanları tarafından felakete davetiye çıkaran bir tehdit olarak tanımlandı. İçine çektiği sıvıyla orijinal boyutunun katbekat üzerine çıkan jel bazlı bu ürünler, küçük çocuklar tarafından şeker sanılarak yutulduğunda doğrudan sindirim sistemini kilitliyor.

MİDEDE BÜYÜYEREK BAĞIRSAKLARI KİLİTLİYOR

Sıvıyla temas ettiği andan itibaren hızla genleşen su maymuncukları, çocukların mide ve bağırsak kanalına ulaştığında devasa boyutlara ulaşıyor. Tıp uzmanları, yutulan jel parçalarının sindirim sistemini tamamen tıkayarak bağırsak tıkanıklığına (ileus) yol açtığını bildirdi.

İç organlarda meydana gelen bu tıkanma, hayati fonksiyonları durdurarak acil cerrahi müdahale gerektiriyor. Ancak oyuncağın biyolojik yapısı, organ hasarlarının teşhis edilmesini son derece güçleştiriyor.

RÖNTGENDE GÖRÜNMEYEN SİNSİ TEHLİKE: 'SESSİZ KATİL'

Sağlık uzmanı Dr. Ross Perry, su maymuncuklarının yoğunluk bakımından insan dokusu ve vücut sıvılarıyla neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu belirtti. Bu fiziksel yapı nedeniyle X-ışınlarının oyuncağın içinden doğrudan geçtiğini aktaran uzmanlar, organı tıkayan cismin röntgen filmlerinde fark edilemediğini kaydetti.

Teşhisin gecikmesi nedeniyle iç organ yırtılmaları ve iç kanamaların meydana geldiğini ifade eden Dr. Perry, bu oyuncakları "sessiz katil" olarak tanımladı. Tıp çevreleri, evinde bebek, küçük çocuk veya bakıma muhtaç birey bulunan ebeveynlerin bu ürünleri derhal evlerinden uzaklaştırması gerektiğinin altını çiziyor.

20 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HASTANELİK OLDU: STANDARTLAR DEĞİŞTİRİLDİ

ABD Ulusal Zehir Veri Sistemi verileri üzerinde yürütülen klinik araştırmalar, 6 yaş altındaki 20 binden fazla çocuğun su maymuncuğu yutma şikayetiyle zehir merkezlerine başvurduğunu ortaya koydu. İngiltere Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) de yayımladığı acil güvenlik uyarısıyla oyuncağın boğulma vakalarına ve yurt dışı kaynaklı çocuk ölümlerine yol açtığını doğruladı.

Ortaya çıkan ölümcül tablonun ardından ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC) yeni güvenlik standartlarını devreye soktu. Alınan kararlar doğrultusunda, genleşme sınırı belirlenen standartlara uymayan ve üzerinde belirgin uyarı etiketleri taşımayan su maymuncuklarının satışı tamamen yasaklandı. Uzmanlar, ebeveynleri bu tür plastik temelli jeller yerine güvenliği kanıtlanmış alternatif oyun materyallerine yönelmeleri konusunda uyarıyor.