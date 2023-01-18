Çocuklarda periyodik ateş sendromuna dikkat!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 07:00

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Çiftçi, “Periyodik ateş hastalığına ilk kez 1987 yılında tanı konulmuştur. Kompleks bir genetik hastalık olan bu hastalık tablosu genellikle 2-5 yaş gruplarında düzenli aralıklarla ateş oluşması ile kendini gösterir” dedi.

Çiftçi, “Genellikle 41 dereceyi bulan ateşle belirti veren ve aileleri oldukça endişelendiren periyodik ateş sendromuna, 2-5 yaş grubu çocuklarda sık rastlanıyor. Periyodik yüksek ateş sendromu en çok ağız içinde aft, boğazda farenjit, ülserli yaralar ve boyunda lenf bezlerinin şişmesiyle belirti gösterir. Hastalığın sebebi bilinmemektedir” konuştu.

"TANISI ÇOK ÖNEMLİDİR”

Çiftçi, “Hastalık çoğunlukla bademcik enfeksiyonu , grip , nezle gibi değerlendirilip gereksiz yere antibiyotik kullanımı, ateş düşürücü kullanımı sonucunda yan etkilere neden olabiliyor. Bu nedenle hastalığa doğru tanı koyabilmek çok önemlidir. Ayrıntılı hastalığın öyküsü ve fizik muayene ile tanı konulur” ifadelerini kullandı.

"KONTROL ALTINA ALINABİLİYOR”

Çiftçi, “Tedavi olarak, tek doz steroid uygulaması ateş ve faranjit bulgularını düzeltse de, bir sonraki ateş atağını önlemez. Tedavide kullanılan diğer ilaç grupları kolşisin ve simetidindir. Bazı olgularda bademciklerin alınması da atakları önleyebilmektedir” ifadelerine yer verdi.