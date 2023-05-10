Çöp diye atılan patlıcan saplarının şaşırtıcı etkisi! Tam bir şifacıymış

Yayınlanma: 10.05.2023 - 22:54

Güncelleme: 11.05.2023 - 11:04

Çöp diye atılan patlıcan saplarının sayısız faydası çıktı. İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçları herkesi çok şaşırttı. Ulusalpost sitesinde aktarılanlara göre; Patlıcan sapının 5 şaşırtıcı faydası bulunuyor.

Patlıcan sapları, patlıcan bitkisinin yeşil kısımlarıdır ve genellikle yemek yapımında kullanılmazlar. Ancak, patlıcan sapları da bazı faydalar sağlayabilir. İşte size patlıcan saplarının bazı faydaları:

1. Antioksidanlar: Patlıcan sapları, antioksidanlar bakımından zengin bir kaynaktır. Antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyerek, hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

2. Lif: Patlıcan sapları, lif bakımından zengin bir kaynaktır. Lif, sindirim sistemi sağlığı için önemlidir ve kabızlık gibi sorunları önleyebilir.

3. Cilt sağlığı: Patlıcan sapları, cilt sağlığı için faydalıdır. İçerdiği antioksidanlar, ciltteki serbest radikallerin neden olduğu hasarı önleyerek, cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

4. Kolesterol: Patlıcan sapları, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. İçerdiği lif, kolesterolü emilimini azaltarak, kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olur.

5. Kan şekeri: Patlıcan sapları, kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. İçerdiği lif, kan şekeri seviyelerinin yavaş yavaş yükselmesine neden olarak, kan şekeri seviyelerinin kontrol altında kalmasına yardımcı olur.

Patlıcan sapları, yemek yapımında kullanılmasa da, sağlık açısından birçok fayda sağlayabilir. Ancak, patlıcan saplarını tüketmeden önce, pişirmeden önce iyice yıkamanız ve temizlemeniz önemlidir.