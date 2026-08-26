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Country müziğin efsanesi Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti

Country müziğin efsanesi Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti

26.08.2026 00:50:00
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Country müziğin efsanesi Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti

Country müziğin en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen efsanevi sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Sanatçının ölümünün ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülke genelinde bayrakların bir hafta boyunca yarıya indirilmesi talimatını verdi.

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Country müziğin dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri olan usta sanatçı Dolly Parton, 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Parton'ın basın danışmanı tarafından kamuoyuna yapılan resmi açıklamada, 80 yaşındaki efsanevi sanatçının ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Müzik kariyeri boyunca sayısız hit esere imza atan Parton; "Jolene", "Coat of Many Colors" ve "I Will Always Love You" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınmıştı. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının bu eserleri, 100 milyondan fazla satış rakamına ulaşırken, dijital platformlarda da 1 milyardan fazla dinlenmişti. 

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN TAZİYE MESAJI VE YAS KARARI

Sanatçının ölüm haberinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu üzerinden bir başsağlığı mesajı yayımladı. Trump, yaptığı açıklamada Parton'ı "en iyi country şarkıcılarından birisi" olarak nitelendirdi. Parton'ın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Trump, mesajında "Bu milyonlarca insan için gerçek bir kayıp. Onun gibi birisi gelmedi, gelmeyecek" ifadelerine yer verdi. 

Başkan Trump ayrıca, sanatçının anısına saygı amacıyla yerel saatle 18.00'de başlamak üzere ülke genelinde "bir hafta boyunca bayrakların yarıya indirilmesi" talimatını verdiğini açıkladı.

İlgili Konular: #müzik #Trump #country

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