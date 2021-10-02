Covid: Yeni geliştirilen bir hap hastaneye kaldırılma riskini yarıya indirebilir

02 Ekim 2021 Cumartesi, 18:17

Klinik araştırmanın ön sonuçlarına göre bir ilaç, ağır Covid hastalarında hastaneye yatış veya ölüm riskini yaklaşık yarı yarıya azaltıyor.

'Molnupiravir' isimli ilaç yakın zamanda hastalık teşhisi konanlara günde iki kez verildi.

ABD'li ilaç üreticisi Merck, sonuçları çok olumlu olduğunu için bağımsız gözlemcilerin deneme aşamasına erken son verilmesini istediğini söyledi.

Firma, gelecek iki hafta içinde ABD'de ilaç için acil kullanım izni başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Dr. Anthony Fauci, sonuçların "çok iyi haber" olduğunu söyledi, ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) verileri gözden geçirene kadar dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İlk ağız yoluyla tedavi

İzin verilmesi halinde 'Molnupiravir', Covid-19 için ilk oral antiviral ilaç olacak.

Başlangıçta grip tedavisi için geliştirilen hap, virüsün genetik kodunu bozarak vücuda yayılmasını önlemek için tasarlandı.

Çalışmada yer alan 775 hastanın verileri şu şekilde:

Molnupiravir ilacı verilenlerin % 7,3'ü hastaneye kaldırıldı

Plasebo verilen hastaların ise % 14,1'i hastaneye kaldırıldı

Molnupiravir verilen hastalardan ölen olmadı, ancak plasebo verilen 8 hasta ilerleyen süreçte Covid'den öldü

Koronavirüsün sivri uçlu proteinlerini hedef alan çoğu Covid aşısının aksine bu tedavi yöntemi, virüsün kendisini kopyalamak için kullandığı bir enzimi hedef alıyor.

İlaç firması Merck, ilaç ileride geliştikçe, virüsün yeni varyantlarına karşı eşit derecede etkili hale gelmesini beklediklerini kaydetti.

Merck'in bulaşıcı hastalık keşfinden sorumlu başkan yardımcısı Daria Hazuda BBC'ye, "Aşı olmayan veya aşının oluşturduğu bağışıklığın daha az etkili olduğu insanlar için bir antiviral tedavi, bu pandemiyi sona erdirmede çok önemli bir araç" dedi.

Deneme sonuçları, Molnupiravir'in etki göstermesi için semptomlar geliştikten hemen sonra erken aşamada alınması gerektiğini gösteriyor.

Covid nedeniyle hastaneye kaldırılan ağır hastalarda yapılan daha önceki bir çalışma, hayal kırıklığı yaratan sonuçların ardından durdurulmuştu.

Benzer çalışmalar sürüyor

Merck, Covid tedavisi için bir hapın deneme sonuçlarını bildiren ilk firma, ancak başka ilaç firmaları da benzer tedaviler üzerinde çalışıyor. ABD'li rakibi Pfizer, yakın zamanda iki farklı antiviral hapın ileri aşama denemelerine başlarken, İsviçreli şirket Roche da benzer bir ilaç üzerinde çalışıyor.

Merck, bu yılın sonuna kadar 10 milyon adet Molnupiravir üretmeyi umduğunu söyledi. ABD hükümeti, düzenleyici kurum FDA'dan onay alırsa, ilaçtan 1,2 milyar dolarlık sipariş etmeyi planlıyor.

Firma, başka ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini ve ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelere ilacı sağlamak için bir dizi üreticiyle lisans anlaşmaları yaptıklarını açıkladı.

Oxford Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Profesör Peter Horby, "Güvenli, uygun fiyatlı ve etkili bir oral antiviral, Covid ile mücadelede büyük ilerleme olacaktır. Molnupiravir laboratuvarda umut verici görünüyordu, ancak gerçek test, hastalarda fayda gösterip göstermediğiydi. Bu noktada birçok ilaç başarısız oluyor, bu yüzden bu ön sonuçlar çok cesaret verici" dedi.