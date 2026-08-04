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Crush grubu üyeleri kimler? Yeni erkek grubu Crush üyeleri kaç yaşında, nasıl kuruldu?

Crush grubu üyeleri kimler? Yeni erkek grubu Crush üyeleri kaç yaşında, nasıl kuruldu?

4.08.2026 10:45:00
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Haber Merkezi
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Crush grubu üyeleri kimler? Yeni erkek grubu Crush üyeleri kaç yaşında, nasıl kuruldu?

Türkiye müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan yeni erkek müzik grubu CRUSH'ın üyeleri merak ediliyor. Peki, Crush grubu üyeleri kimler? Yeni erkek grubu Crush üyeleri kaç yaşında, nasıl kuruldu?
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Idol House Türkiye yarışmasının ardından kurulan 7 kişilik erkek müzik grubu CRUSH, ilk teklisi "CRUSH!" ile müzik dünyasına giriş yaptı. Peki, Crush grubu üyeleri  kimler? Yeni erkek grubu Crush üyeleri kaç yaşında, nasıl kuruldu?

CRUSH GRUBU ÜYELERİ KİMLER?

  • Arda Soydoğan, 19 yaşında.
  • Barış Yüksekkaya, 23 yaşında.
  • Batu Cengiz, 25 yaşında.
  • Efe Şan, 19 yaşında.
  • Milan Önder, 21 yaşında.
  • Miraç Fırat, 22 yaşında.
  • Oğuzhan Çiftçi, 26 yaşında.

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CRUSH NASIL KURULDU?

Güney Kore'deki idol eğitim modelinden ilham alınarak hazırlanan projede yarışmacılar yaklaşık dört ay boyunca kapsamlı bir eğitim maratonuna katıldı.

Müzik dünyasının yeni erkek grubunu kurmak amacıyla düzenlenen “Idol House Türkiye” yarışmasının finali geçtiğimiz haftalarda Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleştirildi. Biletlerin haftalar öncesinden tükendiği geceye 7 bini aşkın kişi katıldı. Üç ayrı gruba ayrılan 15 finalist, 9 farklı performansla alandakilere keyifli dakikalar yaşattı.

4 aylık maratonun ardından finale kalmayı başaran 15 kişi arasından 7 yarışmacı, ‘Crush’ grubunda yer almaya hak kazandı.

İlgili Konular: #CRUSH #Idol House Türkiye

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