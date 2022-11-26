26 Kasım 2022 Cumartesi, 07:00

Michelle Roberts | BBC Sağlık Muhabiri

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Gerçek sağlık verilerine dayanan yeni bir araştırma, düşük yapan ya da kürtaj yaptıran bir kadının bir kaç ay içinde yeniden hamile kalmasının, şimdiye kadar düşünüldüğü gibi riski artırmadığı sonucuna vardı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) şu anki tavsiyesi kadının bedenine toparlanma fırsatı vermek için düşükten ya da kürtajdan sonra yeniden hamile kalmak için en az altı ay beklenmesi yönünde.

Fakat PLoS Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan ve 72 bin hamileliğe ilişkin verilerin analizine dayanan bir araştırma, düşükten ve kürtajdan kısa süre sonra hamile kalmanın riskli olmayabileceğine işaret ediyor.

Bebeklerini kaybeden kadınları destekleyen gönüllü kuruluş Tommy, düşük yaptıktan sonra kendisini yeniden hamileliğe hazır hisseden bir kadının, tıbben başka bir sebep olmadıkça gebe kalmayı deneyebileceğini söylüyor.

Norveç'te yapılan son araştırma, 2008 ile 2016 yılları arasındaki 72 bin hamileliği inceliyor ve düşükten ya da kürtajdan sonraki bir kaç ay içinde hamile kalmak ile, altı ay sonra hamile kalmak arasında önemli bir fark görülmediğini raporluyor.

Norveç araştırmasını yürüten uzmanlar WHO tarafından verilen tavsiyenin bu veriler ışığında gözden geçirilip güncellenmesi gerektiğini, tıbben gerekmedikçe bazı çiftler için yeniden hamile kalmayı denemek için altı ay beklemenin çok uzun olabileceğini söylüyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü ise hamilelik sıklığına ilişkin yeni başka çalışmaların da halen devam ettiğini ve şu anki tavsiyelerini güncellemek için onların sonucunu bekleyeceğini kaydediyor.

Ama daha önce Latin Amerika'da yapılan bir araştırma da dahil başka çalışmalar WHO'nun altı ay bekleme tavsiyesini desteklemişti.

GENEL SAĞLIĞIN İYİ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlar her durumda kadının genel sağlığının iyi olmasının hamile kalma şansını artırdığında hemfikirler.

Hamile kalmayı deneyen kadınlara ayrıca gebeliğin 12. haftasına kadar folik asit takviyesi almaları da tavsiye ediliyor.

Folik asit bebeğin beyin, omurilik veya omurga bozukluklarıyla doğma riskini azaltıyor. Hamilelikte düşük yaklaşık her beş kadından birinin yaşamları boyunca bir kez yaşayabildiği bir durum ve genellikle sebebi bulunamıyor.

Bu nedenle bir kez düşük yaptığınızda genellikle bir sonraki hamileliğin başarılı olması ihtimali yükseliyor. Art arda düşük vakaları çok daha nadir görülüyor. Önemli bir başka faktör ise duygusal sağlık.

Uzmanlar, bazı çiftlerin kendilerini yeniden hamileliğe fiziksel ve duygusal olarak hazırlayabilmek için zamana ihtiyaç duyabildiğine de işaret ederek, kişisel tercihlerin de önemli olduğunu vurguluyorlar.