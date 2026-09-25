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Dalından kesiliyor, tarlada kurumaya bırakılıyor! Dev üründe 'sıfır kayıp' mesaisi başladı

Dalından kesiliyor, tarlada kurumaya bırakılıyor! Dev üründe 'sıfır kayıp' mesaisi başladı

25.09.2026 11:51:00
Güncellenme:
İHA
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Dalından kesiliyor, tarlada kurumaya bırakılıyor! Dev üründe 'sıfır kayıp' mesaisi başladı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde ayçiçeği hasadı başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat öncesinde tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilere hasat zamanı, kuruma süreci ve dane kayıplarının azaltılması konusunda bilgi verdi.
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İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile teknik personelin katılımıyla Aşağıkırzı köyünde üretici Fikret Şahinoğlu’na ait yaklaşık 350 dekar ayçiçeği üretim alanında tarla kontrolü gerçekleştirildi. İncelemelerde ayçiçeği tablalarının olgunluk ve kuruma durumu ile hasat yöntemi kontrol edildi.

Olgunlaşan tablaların bitkiden kesilerek tarlada kurumaya bırakıldığı, yeterli kuruluğa ulaştıktan sonra biçerdöverle dane hasadının yapılacağı aktarıldı. Üreticiye uygun hasat zamanı ve kuruma süreci hakkında teknik bilgiler verilirken, hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarının en aza indirilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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