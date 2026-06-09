Televizyon ekranlarının tanınan isimleri arasında yer alan Damla Uğurtürk, uzun yıllardır sürdürdüğü sunuculuk ve muhabirlik kariyeriyle dikkat çekiyor. Peki, Damla Uğurtürk kimdir, kaç yaşında? Damla Uğurtürk hangi kanalda çalışıyor?

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk, 1986 yılında Ankara'da doğdu. Çankaya Lisesi'nin ardından Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Lise yıllarından beri hayali iyi bir haberci ve televizyoncu olmak olan Damla Uğurtürk, medya dünyasıyla Kanal D ve Star TV'deki staj günlerinde tanıştı. NTV'deki staj döneminin ardından profesyonel kariyerine FOX TV'de muhabir olarak başladı.

Ankara'da Kanal B ve TGRT Haber kanallarında, haberin mutfağında sadece kamera karşısında olmak istemediğinden editörlükten, kurgu ve montaja kadar tüm masalarda mesleki gelişimini sürdürdü. Lisans eğitiminin sağladığı alt yapıyla Ankara'da diplomasi, adliye, polis, yüksek yargı ve Başbakanlık'ı muhabir olarak takip ederken, sağlık alanında yaptığı haberlerle toplumsal bilincin yükselmesi ve yardım bekleyen hastaların kamuoyunun gündemine gelmesi için çaba gösterdi.

TRT Haber'e transfer olduğu günden itibaren haberin kalbinden izleyiciye ulaşmayı hedefleyen Damla Uğurtürk, Türkiye'nin dört bir köşesinden izleyicilerle buluştu. TRT Haber'de haber bültenlerinde spikerlik, editörlük deneyiminin ardından TRT Spor'da haberciliğin farklı bir alanında çalışma kararı aldı.

Amatör sporcuların gelişimlerinin ve başarılarının milyonlara ulaşması gerektiğine inanan Uğurtürk, Federasyon başkanları, antrenörler ve sporcuları bir araya getirdiği 'Spor Her Yerde' programıyla çocukların farklı spor dallarına gönül vermesi için rehberlik etti. Spor Dünyası programında dünya futbolundan farklı ve özel haberleri ekrana taşıyan ve Avrupa medyasına mercek altına alan Damla Uğurtürk, CNN TÜRK'e transfer oldu.

LÖSEV gönüllüsü olan ve uzun yıllardır vakfın tanıtılması için büyük çaba sarf eden Damla Uğurtürk, sadece kedisi Mars'ı değil tüm hayvanları çok seviyor.

NTV, TGRT, Kanal B ve TRT'de muhabir ve spiker görevlerinde çalışan Uğurtürk, CNN TÜRK’te, pazartesi günleri yayınlanan "Limitsiz Futbol" ve pazar akşamları haftanın önemli maçlarının yorumcular tarafından analiz edildiği "Pazar Akşamı Futbol" programlarının moderatörlüğünü yapıyor.