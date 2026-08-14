Dang Virüsü nedir? Dang Humması belirtileri neler? Dang Virüsü nasıl bulaşır? Dang Virüsü tedavi edilir mi?

Dang humması, dang virüsünü taşıyan dişi Aedes türü sivrisineklerin ısırması ile yayılan, daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen viral bir enfeksiyondur. Kemik ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntü gibi şiddetli grip benzeri belirtilere neden olur. Belirtilerin şiddeti bünyeye ve kronik hastalık bulunup bulunmadığına göre değişiklik gösterir.

Dang hummasına yakalanan bazı kişiler hiçbir belirti göstermezken, semptom gösteren kişilerde 2-7 gün sürebilen yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte küçük kırmızı veya kanayan lekeler görülmektedir. Tedavi edilmediğinde humma virüsünün neden olduğu enfeksiyon hemorajik ateşe yol açarak dolaşım sistemi yetmezliği, şok ve ölüme neden olabilmektedir.

DANG VİRÜSÜ NEDEN OLUR?

Dang humması ile sonuçlanabilecek enfeksiyonu oluşturan 4 farklı virüs mevcuttur. Tüm bu virüslerin vektörü (hastalık taşıyıcısı) ise genellikle Aedes Aegypti olarak isimlendirilen sivrisinektir. Nadir de olsa bazı vakalarda Aedes Albopictus olarak tanımlanan sivrisinek de vektör rolü üstlenebilir. Bu sivrisinek türleri Dünya üzerinde tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunurlar.

Dang ateşi virüsü taşıyan sivrisineğin insanı ısırması ileona geçer. Başka bir sivrisinek hastalığı taşıyan bireyi ısırdığında ise bu virüsü ondan olarak sağlıklı bireylere bulaştırabilecek duruma geçmiş olur.