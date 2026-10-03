Danla Bilic 6 saatlik ameliyattan çıktı: 'Aranıza döneceğim, biraz mola...'

Makyaj videolarıyla tanınan Danla Bilic, birçok estetik operasyon geçirdi. Ancak sosyal medya fenomeni, yıllar önce yaptırdığı "Aquafilling" ameliyatı sonrası adeta kabusu yaşamaya devam ediyor.

Bilic, yaptırdığı dolgunun vücuduna yayılıp enfeksiyona sebep olması sonrası kısa aralıklarla defalarca ameliyat olmak zorunda kaldı.

YENİDEN BIÇAK ALTINA YATTI

Son olarak geçtiğimiz ay bir operasyon geçirdiği duyuran fenomen, yeniden ameliyat olduğunu açıkladı.

"İYİLEŞİNCE ARANIZA DÖNECEĞİM"

Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile hastane koridorunda çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 31 yaşındaki Danla Bilic, daha sonra yayınladığı fotoğrafla da bir ameliyat daha olduğunu ve 6 saat sürdüğünü duyurdu.

Danla Bilic, ameliyat sonrası yaptığı ilk paylaşımda “Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeinden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola” ifadelerini kullandı.

"YALVARIYORUM YAPTIRMAYIN"

Öte yandan Danla Bilic "Aquafilling" işlemi sonrası yaşadıklarını “Yalvarıyorum yaptırmayın" diyerek anlatmıştı:

“Öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla erimiyor, vücutta hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti.”

Bilic, “Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum” diyerek takipçilerini uyarmıştı.