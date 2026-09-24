DASK hasar ödemesi nasıl alınır? Hasar ihbarı, gerekli belgeler ve itiraz süreci rehberi...

DASK HASAR İHBARI Deprem sonrasında meydana gelen hasarlar için en kısa sürede DASK'a hasar ihbarında bulunmak gerekir. Kanuni olarak ihbar süresi belirli bir esnekliğe sahip olsa da, yoğunluk yaşanmaması ve sürecin hızlanması için depremin hemen ardından başvurunun yapılması büyük önem taşır.

HASAR İHBARI HANGİ KANALLARDAN YAPILIR? DASK hasar ihbarını gerçekleştirmek için dijital ve çağrı merkezi kanalları kullanılabilir. Başvurular Alo DASK 125 çağrı merkezi üzerinden, e-Devlet kapısı aracılığıyla veya DASK'ın resmi web sitesindeki online hasar ihbar sistemi üzerinden yapılmaktadır.

HASAR BAŞVURUSU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ? Hasar ihbarı sırasında veya eksper incelemesinde bulunması gereken temel bilgiler şunlar: Sigortalının T.C. kimlik numarası, poliçe numarası, hasar yerinin açık adresi, tapu bilgileri ve bina sahibine ait aktif bir IBAN numarası. Afet durumunda bazı belgeler esnetilse de poliçe ve kimlik bilgisi esastır.

HASAR TESPİTİSÜRECİ NASIL İŞLER? İhbar yapıldıktan sonra DASK tarafından görevlendirilen bağımsız sigorta eksperleri binayı incelemek üzere konuta gelir. Eksper; binanın taşıyıcı sistemini, duvarlarını ve iç kısımlardaki hasar durumunu detaylıca fotoğraflayarak bir hasar tespiti raporu hazırlar. Bu aşamada evde bulunmak ve binadaki tüm hasarları eksiksiz göstermek önemlidir.

HASAR TAZMİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NEREYE YATIRILIR? Eksper raporu tamamlandıktan ve DASK tarafından onaylandıktan sonra tazminat tutarı hesaplanır. Ödemeler, ihbar aşamasında bildirilen sigorta sahibinin IBAN hesabına doğrudan havale veya EFT yoluyla yatırılır. Yoğunluk durumuna göre ödemeler genellikle dosya onayından sonraki birkaç hafta içinde tamamlanır.

ÇIKAN HASAR BEDELİNE İTİRAZ ETME HAKKI VAR MI? Eksper tarafından belirlenen tazminat tutarını az bulunursa veya binadaki hasarın tam olarak karşılanmadığını düşünülürse itiraz hakkı saklıdır. Kararın tebliğinden sonra yasal süresi içinde DASK'a yazılı olarak itiraz edilebilir, gerekirse yeniden ekspertiz incelemesi talep edilebilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HASAR DOSYASI TAKİBİ Başvuru yaptıktan sonra dosyanın hangi aşamada olduğunu her an takip etmek mümkün. e-Devlet kapısına giriş yaparak "Zorunlu Deprem Sigortası Hasar Sorgulama" hizmeti üzerinden dosya durumunu saniyeler içinde görmek mümkün.