Demansla mücadele eden Bruce Willis'in son hali: Kızı Tallulah Willis'ten duygusal paylaşım

Demans hastalığı nedeniyle sinemaya veda eden dünyaca ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis'in sağlık durumu ve son hali sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

2022 yılında afazi teşhisi konulmasının ardından oyunculuk kariyerini sonlandıran, 2023 yılında ise hastalığı frontotemporal demans olarak açıklanan 71 yaşındaki usta aktör Bruce Willis, zamanını bakıcıları ve ailesiyle birlikte evinde geçiriyor. Ünlü oyuncunun kızı Tallulah Willis, babasıyla bir araya geldiği anlara ait yeni bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.





KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

32 yaşındaki Tallulah Willis, babasının alnını öptüğü kareyi takipçileriyle paylaşarak "Çok tatlı!" notunu düştü. Hastalığı ilerleyen usta oyuncunun, 2025 yılında ailesiyle yaşadığı evin yakınlarında ayrı bir eve taşındığı ve burada 7 gün 24 saat özel bir bakıcı ekibi tarafından desteklendiği biliniyor. Eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile çocukları, sık sık bir araya gelerek Willis'i yalnız bırakmıyor.





TEŞHİSİ DEĞİŞMİŞTİ

Aksiyon filmlerinin unutulmaz ismi Bruce Willis'e ilk olarak beynin dil ve konuşma bölgelerini etkileyen afazi teşhisi konulmuş, ardından 2023 yılında ailesi hastalığın frontotemporal demans olduğunu duyurmuştu. 5 çocuk babası olan usta aktör, en son ağustos ayında kızı Tallulah'ın düğününde görüntülenmişti.