Demet Akalın isyan etti: Rahatsız etmek de neymiş!

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından tanımadığı bir numara tarafından sabah 05.00'te arandığını belirterek isyan etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2021 Pazartesi, 15:33
Demet Akalın isyan etti: Rahatsız etmek de neymiş!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından kendisini arayan kişilere tepki gösterdi.

Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşım yapan Akalın, tanımadığı bir numara tarafından arandığını belirtti.

Akalın, konuyla ilgili savcılığa başvuracağını belirterek "Okula mı yollayayım savcılık kağıdını? Sabahın 05.00'inde aramak, rahatsız etmek de neymiş! Telefonumu vereni de öğreneceğim" dedi.


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