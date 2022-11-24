Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisi geri dönüyor

24 Kasım 2022 Perşembe, 08:00

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve Emre Karayel'in oynadığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisi ekranlara geri dönüyor.

Evgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 2008-2015 yılları arasında sırasıyla TürkMax, Star TV ve FOX'ta yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisinin ekranlara geri döneceğini duyurdu.

Evgar, konuya ilişkin resmi Twitter hesabından "Yakında" notuyla bir paylaşımda bulundu.

1 KADIN 1 ERKEK KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Ozan 9 yıldır birlikte yaşamaktadır. Zeynep sürekli evlilik hayalleri kuran, romantizm düşkünü bir kadındır. Ozan ise sürekli cinselliği düşleyen ve romantizmden nefret eden bu yüzden de evlenmeyip birlikte yaşamayı sürdürmeyi düşünen bir erkektir. Bu iki kişinin başından geçen olaylar, yaşadıkları maceralar konu bütünlüğünün sağlandığı skeçler olarak aktarılmaktadır.