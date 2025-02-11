Demeti 30 lira: Yiyen 100 yaşını görüyor

Yayınlanma: 11.02.2025 - 13:02

Güncelleme: 11.02.2025 - 13:02

Sağlıklı bir yaşam için doğanın sunduğu mucizelerden biri de pazı. Uygun fiyatıyla sofralarımıza kolayca giren bu yeşil yapraklı sebze, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle adeta bir şifa deposu. Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan pazı, uzun ve sağlıklı bir ömrün sırlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, pazı neden bu kadar faydalı?

Pazının Faydaları

Bağışıklığı Güçlendirir

Pazı, yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemini destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.

Uzun Yaşamı Destekler

Özellikle mavi bölgeler olarak bilinen ve insanların 100 yaşına kadar sağlıklı yaşadığı bölgelerde pazı gibi yapraklı yeşillikler sıkça tüketiliyor. İçerdiği K vitamini, folik asit ve lif, hücre yenilenmesini destekleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

Kemik Sağlığını Korur

Bir demet pazı, günlük K vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. K vitamini, kalsiyum emilimini artırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu özelliğiyle osteoporoz riskini azaltabilir.

Sindirim Sistemini Destekler

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakları çalıştırır ve sindirimi düzenler. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı etkisiyle bilinir.

Kan Şekerini Dengeler

Pazı, kan şekerini dengeleyici bileşenler içerir ve diyabet hastaları için faydalı bir sebzedir. Düzenli tüketildiğinde insülin seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.

Pazıyı Nasıl Tüketebilirsiniz?

Buharda pişirerek veya hafif soteleyerek yemeklerinize ekleyebilirsiniz.

Çorba, börek ve omletlere lezzet katabilirsiniz.

Zeytinyağlı pazı sarması yaparak sağlıklı bir alternatif oluşturabilirsiniz.

Smoothie ve salatalara ekleyerek çiğ olarak da tüketebilirsiniz.