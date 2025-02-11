Demeti 30 lira: Yiyen 100 yaşını görüyor
Pazı, uygun fiyatıyla sofralarımıza kolayca giren ve sağlığa sayısız fayda sunan yeşil yapraklı bir sebzedir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirir, kemik sağlığını korur ve uzun yaşamı destekler. Peki, pazının bilinmeyen faydaları nelerdir ve nasıl tüketilmelidir?
Sağlıklı bir yaşam için doğanın sunduğu mucizelerden biri de pazı. Uygun fiyatıyla sofralarımıza kolayca giren bu yeşil yapraklı sebze, içerdiği zengin vitamin ve minerallerle adeta bir şifa deposu. Akdeniz mutfağında sıkça kullanılan pazı, uzun ve sağlıklı bir ömrün sırlarından biri olarak kabul ediliyor. Peki, pazı neden bu kadar faydalı?
Pazının Faydaları
Bağışıklığı Güçlendirir
Pazı, yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan içerdiğinden bağışıklık sistemini destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.
Uzun Yaşamı Destekler
Özellikle mavi bölgeler olarak bilinen ve insanların 100 yaşına kadar sağlıklı yaşadığı bölgelerde pazı gibi yapraklı yeşillikler sıkça tüketiliyor. İçerdiği K vitamini, folik asit ve lif, hücre yenilenmesini destekleyerek yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.
Kemik Sağlığını Korur
Bir demet pazı, günlük K vitamini ihtiyacının büyük bir kısmını karşılar. K vitamini, kalsiyum emilimini artırarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Bu özelliğiyle osteoporoz riskini azaltabilir.
Sindirim Sistemini Destekler
Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsakları çalıştırır ve sindirimi düzenler. Aynı zamanda mideyi rahatlatıcı etkisiyle bilinir.
Kan Şekerini Dengeler
Pazı, kan şekerini dengeleyici bileşenler içerir ve diyabet hastaları için faydalı bir sebzedir. Düzenli tüketildiğinde insülin seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir.
Pazıyı Nasıl Tüketebilirsiniz?
Buharda pişirerek veya hafif soteleyerek yemeklerinize ekleyebilirsiniz.
Çorba, börek ve omletlere lezzet katabilirsiniz.
Zeytinyağlı pazı sarması yaparak sağlıklı bir alternatif oluşturabilirsiniz.
Smoothie ve salatalara ekleyerek çiğ olarak da tüketebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'
- Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı!