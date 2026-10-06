NASA astronotu Deniz Burnham birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini belirterek, "Uzaydan anneanneme ve dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım" dedi. Peki, Deniz Burnham kimdir? NASA Astronotu Deniz Burnham kaç yaşında, nereli?

DENİZ BURNHAM KİMDİR?

Deniz Melissa Burnham, 1 Ekim 1985'te Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Asker bir ailenin çocuğu olan Burnham, çocukluğu boyunca ailesinin görevleri nedeniyle farklı yerlerde yaşadı. Eğitimini ABD'de sürdüren Burnham, California Üniversitesi San Diego'da kimya mühendisliği, Güney California Üniversitesi'nde ise makine mühendisliği eğitimi aldı.

Burnham, NASA'ya katılmadan önce 10 yılı aşkın süre enerji sektöründe çalıştı ve petrol sondaj operasyonlarında çeşitli görevler üstlendi. Aynı zamanda ABD Donanması Yedek Kuvvetleri'nde mühendislik görev subayı olarak hizmet verdi. Özel pilot lisansına sahip olan Burnham, uçak ve helikopter kullanabiliyor.

DENİZ BURNHAM'IN UZAY GÖREVİ NE ZAMAN?

NASA, Temmuz 2026'da Deniz Burnham'ın ilk uzay görevine atanacağını açıkladı. Burnham'ın Mart 2027'de Soyuz MS-30 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi ve yaklaşık 7 ay yörüngedeki laboratuvarda görev yapması planlanıyor.