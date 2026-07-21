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Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri
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Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

21.07.2026 17:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

Yaz aylarında denize girenlerin karşılaşabileceği en yaygın sorunlardan biri de deniz kestanesi dikenlerinin ayağa veya ele batmasıdır. Şiddetli ağrıya neden olabilen bu durum, doğru şekilde müdahale edilmediğinde enfeksiyon riskini de artırabilir. Peki, deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

Deniz kestanesi dikenleri ince ve kırılgan yapıları nedeniyle ciltte kalabilir. Bu nedenle dikeni çıkarmaya çalışırken dikkatli olunması ve yaranın temiz tutulması önem taşır. Bazı durumlarda ise tıbbi yardım alınması gerekebilir.

DENİZ KESTANESİ BATINCA NE YAPILMALI?

Ayağınızı veya elinizi denizden çıkarın

İlk olarak güvenli bir alana geçin ve diken batan bölgeye daha fazla baskı yapmamaya çalışın.

Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

Yarayı temizleyin

Batan bölgeyi temiz suyla nazikçe yıkayın. Kum ve diğer yabancı maddelerin yaraya girmesini önleyin.

Görünen dikenleri dikkatlice çıkarın

Cilt yüzeyinde görünen dikenler steril bir cımbız yardımıyla dikkatlice çıkarılabilir. Derine saplanmış veya kırılmış dikenleri zorlayarak çıkarmaya çalışmayın.

Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

Bölgeyi sıcak suda bekletin

Etkilenen bölgeyi dayanılabilecek sıcaklıktaki suda 30-90 dakika bekletmek ağrının hafiflemesine yardımcı olabilir. Su soğudukça sıcak su eklenebilir.

Bölgeyi temiz ve kuru tutun

Diken çıkarıldıktan sonra yara temiz tutulmalı ve enfeksiyon belirtileri açısından takip edilmelidir.

Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

DENİZ KESTANESİ DİKENİ ÇIKARILMAZSA NE OLUR?

Deride kalan dikenler ağrı, şişlik, kızarıklık ve enfeksiyona neden olabilir. Bazı durumlarda vücut küçük diken parçalarını zamanla dışarı atsa da, uzun süre geçmeyen ağrı veya iltihap gelişirse sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Aşağıdaki durumlarda tıbbi değerlendirme önemlidir:

Diken derinin derinlerine saplandıysa

Diken çıkarılamıyorsa

Şiddetli ağrı devam ediyorsa

Kızarıklık, şişlik veya iltihap oluştuysa

Ateş geliştiyse

Ayağa basmakta zorlanılıyorsa

Tetanos aşınız güncel değilse

Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

DENİZ KESTANESİ DİKENİ KENDİLİĞİNDEN ÇIKAR MI?

Yüzeysel ve çok küçük diken parçaları zamanla vücut tarafından dışarı atılabilir. Ancak derine saplanan dikenler için tıbbi müdahale gerekebilir.

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