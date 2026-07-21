Deniz kestanesi batınca ne yapılmalı? İşte ilk müdahale yöntemleri

Deniz kestanesi dikenleri ince ve kırılgan yapıları nedeniyle ciltte kalabilir. Bu nedenle dikeni çıkarmaya çalışırken dikkatli olunması ve yaranın temiz tutulması önem taşır. Bazı durumlarda ise tıbbi yardım alınması gerekebilir.

DENİZ KESTANESİ BATINCA NE YAPILMALI?

Ayağınızı veya elinizi denizden çıkarın

İlk olarak güvenli bir alana geçin ve diken batan bölgeye daha fazla baskı yapmamaya çalışın.