Şarkıcı Deniz Seki, gece saatlerinde evinde kedi ve köpeklerine mama vermek istediği sırada ayağının kayması sonucu yere düştü. Peki, Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında, nereli? Deniz Seki'nin durumu nasıl?

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, aslen Antalya, Alanyalı yüksek kimya mühendisi İrfan Seki ve Selanik kökenli ev hanımı Güler Seki çiftinin ilk çocuğu olarak 1 Temmuz 1970'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulunda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesinde tamamladı. Okulu bitirdikten sonra, TRT İstanbul Televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.

DENİZ SEKİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Seki, ilk larak 1993 yılında Melih Kibar ile tanışan Seki; Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı. 1995 yılında, "Pop Show 95" şarkı yarışmasına katılan sanatçı kendi yazdığı şarkı Bırakıp Gidersen ile birinci oldu. 9 Nisan 1997 tarihinde ilk albümü Hiç Kimse Değilim yayınlandı. 2 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.

İkinci albüm çalışması olan Anlattım'ın ardından üçüncü albümü Şeffaf, 12 Aralık 2001 tarihinde yayınlandı, bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klipler çekildi. 70'li yılların popüler şarkılarından oluşan dördüncü albümü ise "Aşkların En Güzeli" 27 Ağustos 2003'te yayınlandı, 25 Mart 2005'te yayınlanan beşinci albümü "Aşk Denizi"ndeki 14 şarkının 13'ünün sözleri ve bestesi yine Deniz Seki'ye aittir.

YARGILANMA SÜRECİ

Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan aralarında Deniz Seki'nin de bulunduğu 19 sanık hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada Seki, serbest bırakılmış ve hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştır. Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozulmuş ve Seki hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Mahkeme Seki'nin yakalama kararını tutukluluğa çevirmiştir. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen Seki aleyhine mahkemece 18 Şubat 2010 tarihinde "uyuşturucu ticaretine yardım etmek" suçlamasıyla 8 yıl hapsi istenmiştir. Ayrıca davayı yöneten savcı, Seki'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan tedavi edilmesine ve denetimli serbestlik uygulanmasına karar verilmesini talep etti.

Seki, cezaevinde geçirdiği 218 günün ardından 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edildi. İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyası infaz savcılığına gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz Seki, 15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 16 Kasım 2014'te cezaevine gönderildi. 5 Haziran 2017'de tahliye edildi.