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Deniz ve güneşten yıpranan saçlara özel: Ev yapımı 3 onarıcı kür

Deniz ve güneşten yıpranan saçlara özel: Ev yapımı 3 onarıcı kür

7.08.2026 22:47:00
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Haber Merkezi
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Deniz ve güneşten yıpranan saçlara özel: Ev yapımı 3 onarıcı kür

Deniz suyu, havuz kloru ve kavurucu güneş yaz boyunca saç tellerinin kurumasına, kırılmasına ve matlaşmasına neden olur. Kuaför masraflarına gerek kalmadan, mutfaktaki doğal malzemelerle saçlarınıza eski gücünü kazandırabilirsiniz. İşte saçları onaran 3 etkili bakım adımı...
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Saç telleri dış etkenler yüzünden protein kaybeder ve esnekliğini yitirerek sertleşir. Matlaşan ve taranmayan saçları eski sağlığına kavuşturmak, kırıkları en aza indirmek ve ipeksi bir doku elde etmek için evde uygulayabileceğiniz pratik kürler mevcuttur.

1. MUZ VE ZEYTİNYAĞI İLE YOĞUN ONARIM

Muz, içerdiği potasyum ve vitaminler sayesinde saç tellerini yumuşatırken, zeytinyağı kökten uca besleyerek kırıkları onarır.

Uygulama Yolu: Bir adet olgun muz iyice ezilerek içine iki yemek kaşığı zeytinyağı eklenir ve karıştırılır. Saç diplerinden uçlara doğru uygulanarak bone altında 30 dakika bekletilir, ardından şampuanlanır.

Kırılmaları azalmış, esneklik kazanmış ve derinlemesine yumuşamış saç telleri elde edilir.

2. Yumurta Sarısı ve Yoğurt Maskesiyle Protein Desteği

Yumurta sarısı saçın temel yapı taşı olan proteini sağlarken, yoğurt saç derisini rahatlatır ve elektriklenmeyi önler.

Uygulama Yolu: Bir yumurta sarısı ile iki yemek kaşığı yoğurt çırpılarak saç boy ve uçlarına sürülür. 20 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulanır.

Proteini yenilenmiş, parlak ve güçlü bir saç görünümü sağlanır.

3. Hindistan Cevizi Yağı ile Uç Onarıcı Bakım

Hindistan cevizi yağı, saç tellerinin arasına nüfuz ederek nemi hapseder ve yıpranmış uçları anında yatıştırır.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı saf Hindistan cevizi yağı avuç içinde ısıtılarak sadece saç uçlarına uygulanır ve durulanmaksızın kurumaya bırakılır.

Elektriklenmesi giderilmiş, uçlardaki kırık görünümü hafiflemiş pürüzsüz saçlar ortaya çıkar.

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