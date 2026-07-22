Türkiye genelinde çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi için yeni kararlar alındı. Peki, Depozitosu Olan Ambalajlar DOA iade ücreti değişti mi? 2026 DOA iadeleri ne kadar oldu?

DOA TOPLU İADE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Yüksek miktarda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar, iadelerini Sayma ve Doğrulama Merkezleri’ne teslim ederek gerçekleştirebilecek. Sayma ve Doğrulama Hatları üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde teşvik bedeli DOA logolu ambalaj başına 0,50 lira olarak uygulanacak.

DOA makineleriyle mevcut uygulama ise değişmeden sürecek. Vatandaşlar, günlük 200 adet ambalaja kadar 1 lira teşvik bedeliyle Depozito İade Makineleri’ne bireysel iade yapmaya devam edebilecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattına ilişkin güncel bilgilere ise DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek. Ulusal entegrasyon sürecinde artan iade hacmine yanıt vermek amacıyla hayata geçirilen yeni uygulama, yüksek hacimli iadelerin daha etkin yönetilmesine katkı sağlayacak.

DOA MAKİNESİ NEREDE VAR?

Toplu iade imkanından yararlanmak isteyenlerin izlemesi gereken yol da netleşti. Vatandaşlar kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı'nın konum ve adres bilgilerine, sistem için geliştirilen DOA Mobil Uygulaması veya DOA Çağrı Merkezi üzerinden anında ulaşabilecek.