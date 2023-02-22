Depremden kurtulan Ebru, depremzedeler için gönüllü çalışıyor

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 07:00

Kahramanmaraş'ta oturdukları 9 katlı apartman depremde ağır hasar gören Ebru Kanlıdere, annesi ve 3 kardeşi ile Ankara'daki yakınlarının yanına yerleşti.

Kanlıdere, bölgeden tahliye edilen depremzedeler için Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda oluşturulan yardım dağıtım merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başladı.

KOLİLERE YERLEŞTİRİYOR

Kanlıdere, merkezde toplanan yardımları düzenleyip, ihtiyacı olan depremzedelere teslim ediyor. Kanlıdere, bölgeye gönderilecek yardımları da aynı şekilde düzenleyip kolilere yerleştiriyor.

"BEN DE BİR DEPREMZEDEYİM"

Ebru Kanlıdere, deprem bölgesinden geldikten sonra evde oturamadığını söyleyerek, "Ben de bir depremzedeyim. Bir şeyler yapmak istedim. Bu yüzden geldiğim günden bu yana gönüllü olarak çalışıyorum. Depremzede ailelerimizi ben çok iyi anlayabiliyorum. Onlarla empati yapabiliyorum. Onlar buradan eşyaları alırken üzülerek, incinerek alıyorlar. Ve ben onlara diyorum ki; 'Üzülmeyin; ben de sizin gibi depremzedeyim' diyerek teselli ediyorum. O yaşadığımız felaketin izlerini silmemiz çok zor. Aynı acıyı ben de yaşadım ve hala da yaşıyorum" ifadelerini kullandı.