Cumhuriyet Gazetesi Logo
Derin Mermerci kimdir? Derin Mermerci ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar?

Derin Mermerci kimdir? Derin Mermerci ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar?

7.10.2026 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Derin Mermerci kimdir? Derin Mermerci ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar?

Boğaz'daki tarihi yalısıyla bilinen Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki yalısına yolcu vapuru çarptı. Peki, Derin Mermerci kimdir? Derin Mermerci ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki tarihi yalısına Boğaz'da seyir halindeki yolcu vapuru çarptı. Peki, Derin Mermerci kimdir? Derin Mermerci ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar?

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Mermerci, Türkiye'nin köklü ve varlıklı ailelerinden biri olarak bilinen Mermerci ailesinin ferdidir.

Babası Mehmet Ata Mermerci, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Akfil Tekstil'in kurucusudur. Mermerci ailesinin sanayi ve ticaret alanındaki geçmişi, Derin Mermerci'nin cemiyet hayatındaki konumuyla da ilişkilendirilen unsurlar arasında yer alıyor.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Mermerci, Saint Joseph Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alarak akademik sürecinin bir bölümünü yurt dışında sürdürdü.

Image

DERİN MERMERCİ NE İŞ YAPIYOR?

Mermerci, sosyal medya içerik üreticisi ve cemiyet hayatının tanınmış bir figürü olarak öne çıkıyor. Özellikle Instagram üzerinden moda, stil ve yaşam tarzına ilişkin paylaşımlar yapıyor.

DERİN MERMERCİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Derin Mermerci'nin servetinin ne kadar olduğu da hakkında en fazla araştırılan konulardan biri. Ancak Mermerci'nin net servetine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

İlgili Konular: #tekstil #Yalı #Derin Mermerci

İlgili Haberler

Deniz Burnham kimdir? NASA Astronotu Deniz Burnham kaç yaşında, nereli?
Deniz Burnham kimdir? NASA Astronotu Deniz Burnham kaç yaşında, nereli? ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Adana doğumlu Deniz Burnham, birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gideceğini ve Adanalı hemşehrilerine uzaydan el sallayacağını belirtti. Peki, Deniz Burnham kimdir? NASA Astronotu Deniz Burnham kaç yaşında, nereli?
Öznur Tugay kimdir? Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ne iş yapıyor?
Öznur Tugay kimdir? Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay ne iş yapıyor? Öznur Tugay kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında ve nereli? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay’ın hayatı ve mesleği merak ediliyor.
Anthony Taylor kimdir? Hakem Anthony Taylor kaç yaşında, nereli?
Anthony Taylor kimdir? Hakem Anthony Taylor kaç yaşında, nereli? Futbolseverlerin yakından tanıdığı Anthony Taylor yeniden gündemde. Kariyeri boyunca verdiği kritik kararlarla adından söz ettiren İngiliz hakem hakkında “Anthony Taylor kimdir?” sorusu araştırılıyor.
Ali Emre Ballı kimdir? Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı neden öldü?
Ali Emre Ballı kimdir? Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı neden öldü? Finansal Kurumlar Birliği Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yedek Üyesi Ali Emre Ballı, İstanbul Çekmeköy’de boş arazideki bir aracın sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Ali Emre Ballı’nın tabancayla hayatını kaybettiği değerlendirildi. Peki, Ali Emre Ballı kimdir? Ali Emre Ballı neden öldü?