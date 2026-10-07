Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki tarihi yalısına Boğaz'da seyir halindeki yolcu vapuru çarptı. Peki, Derin Mermerci kimdir? Derin Mermerci ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar?

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Mermerci, Türkiye'nin köklü ve varlıklı ailelerinden biri olarak bilinen Mermerci ailesinin ferdidir.

Babası Mehmet Ata Mermerci, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Akfil Tekstil'in kurucusudur. Mermerci ailesinin sanayi ve ticaret alanındaki geçmişi, Derin Mermerci'nin cemiyet hayatındaki konumuyla da ilişkilendirilen unsurlar arasında yer alıyor.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Mermerci, Saint Joseph Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alarak akademik sürecinin bir bölümünü yurt dışında sürdürdü.

DERİN MERMERCİ NE İŞ YAPIYOR?

Mermerci, sosyal medya içerik üreticisi ve cemiyet hayatının tanınmış bir figürü olarak öne çıkıyor. Özellikle Instagram üzerinden moda, stil ve yaşam tarzına ilişkin paylaşımlar yapıyor.

DERİN MERMERCİ'NİN SERVETİ NE KADAR?

Derin Mermerci'nin servetinin ne kadar olduğu da hakkında en fazla araştırılan konulardan biri. Ancak Mermerci'nin net servetine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.