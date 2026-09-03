Devrim yaratan kanser ilacında ikinci müjde: Akciğer kanserinde başarı sağlandı

Tıp dünyasında tarihi bir klinik başarı olarak kayıtlara geçen pankreas kanseri ilacı Rasonque (etken maddesi daraxonrasib), bu kez küresel ölçekte en çok can kaybına yol açan akciğer kanserine karşı sahneye çıktı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) pankreas kanseri tedavisi için verdiği resmi onayın hemen ardından yayımlanan yeni bir araştırma, ilacın akciğer tümörleri üzerindeki yüksek tedavisel gücünü belgeledi. Saygın tıp dergisi New England Journal of Medicine bünyesinde yayımlanan klinik deneme verileri, daha önce uygulanan standart kemoterapi ve hedefe yönelik tedavilere yanıt vermemiş hastalarda yüz güldüren sonuçlar sundu.

TÜMÖRLERİ DOĞRUDAN KÜÇÜLTEREK YAŞAM SÜRESİNİ 16 AYA ÇIKARDI

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi bünyesinde yürütülen çalışmaya, en yaygın akciğer kanseri türü olan "küçük hücreli dışı akciğer kanseri" tanısı konmuş ve "RAS" protein mutasyonu taşıyan 136 hasta katıldı. Klinik deneylerde, günlük tablet formunda alınan daraxonrasib ilacının hastaların %30'undan fazlasında tümör boyutlarını belirgin şekilde küçülttüğü saptandı.

Standart kemoterapi alan hastalara kıyasla hayatta kalma süresini ortalama 5 ay uzatarak 16 aya çıkaran ilaç, akciğer kanseri tedavisinde yeni bir standart oluşturmaya aday gösteriliyor.

HEDEFLENEMEZ DENİLEN "RAS" PROTEİNLERİNE MOLEKÜLER YAPIŞTIRICI KİLİDİ

Tıp literatüründe uzun yıllardır yapısı gereği "ilaçla hedeflenemez" (undruggable) olarak kabul edilen mutasyonlu RAS proteinleri, kanserli hücrelerin kontrolsüzce çoğalmasını tetikliyor. Biyoteknoloji şirketi Revolution Medicines tarafından geliştirilen daraxonrasib etken maddesi ise bir "moleküler yapıştırıcı" gibi davranarak bu proteinlerin kanseri tetikleyen mekanizmasını kilitliyor.

Söz konusu moleküler mekanizmanın yalnızca pankreas ve akciğerde değil; bağırsak (kolorektal), rahim içi (endometrium) ve cilt (melanom) kanserlerinde de görülen RAS mutasyonlarını etkisiz hale getirebileceği kaydedildi.

GENİŞ KAPSAMLI FAZ III ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İlacın yarattığı klinik başarının ardından tıp ve eczacılık dünyasında büyük bir ivme yakalandı. Halihazırda dünya genelinde 241 aktif klinik çalışmada 79 farklı RAS inhibitörünün test edildiği bildiriliyor.

Devam eden Faz III çalışmaları kapsamında, akciğer kanseri hastaları rastgele yöntemle kemoterapi ve daraxonrasib gruplarına ayrılarak ilacın uzun vadeli direnç mekanizmaları ile başarı oranları inceleniyor. Uzmanlar, kombinasyon tedavileriyle desteklenecek olan yöntemin yakın gelecekte diğer kanser türleri için de resmi onay alacağını vurguluyor.