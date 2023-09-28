Dilan Polat: Devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet

Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:32

Güncelleme: 28.09.2023 - 10:32

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilat Polat, hakkındaki "kara para aklama" iddialarına ilişkin bir açıklama daha yaptı.

"Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum" diyen Polat, şunları söyledi:

"Zengin düşmanları bunlar. Bu ülkede devlet var, devletten büyük değilsiniz siz. Devletini, vatanını seven ülkesine aşık insanlarız biz; ülkesine döviz sokan insanlarız biz. Herkes denetleniyor, rahat olun. Sen denetleniyorsan ben yüz denetleniyorum, rahat ol. Sen benim devletimi bu şekilde küçümseyemezsin, devletim herkesi denetler, kurban olduğum devlet. Biz bu devletin vatandaşıyız, burdayız. Hadi bakayım gidin kendinize muhattap bulun bundan sonra."