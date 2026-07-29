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Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi

Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi

29.07.2026 12:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dilan Polat'ın ardından Engin Polat'ın sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi

Dilan Polat'ın, sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından paylaşımlarını eşi Engin Polat'ın hesabından sürdürmesi Aile Bakanlığı tarafından mahkemeye taşındı. Bakanlığın başvurusunu değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın Instagram hesabına da erişim engeli getirilmesi yönünde karar aldı.
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından paylaşımlarını ve çeşitli ticari içeriklerini eşi Engin Polat'ın hesabı üzerinden sürdürmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuruda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; bakanlığın talebini değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Engin Polat'a ait Instagram hesabına da erişim engeli uygulanmasına karar verdi.

BTK'YE RESMİ BİLDİRİM YAPILDI

Kararın, teknik sürecin yürütülmesi amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletildiği ve erişim engelinin uygulanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Başvurunun ardından Engin Polat'ın hesabı Türkiye'de erişime engellendi. Mahkeme kararının, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında alındığı bildirildi.

Kararda, "kamusal düzenin korunması" ve "suç işlenmesinin önlenmesi" gerekçelerine yer verildi.

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