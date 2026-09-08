Diyarbakır’da oğluna 'Cristiano Ronaldo' adını verdi: Kimliğini gören şaşırıyor

Diyarbakır’da yaşayan inşaat işçisi Recep Karakaş’ın Cristiano Ronaldo hayranlığı, yeni doğan oğlunun adına yansıdı. Karakaş, bir ay önce dünyaya gelen üçüncü çocuğuna “Cristiano Ronaldo” adını verdi.

Kayapınar ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 37 yaşındaki Karakaş, 2015 yılında Leyla Karakaş ile evlendi. Çiftin Mustafa ve Asel Irmak isimli iki çocuğunun ardından bir ay önce bir erkek çocukları daha dünyaya geldi.

Karakaş, oğluna halen Al Nassr forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun adını verdi. Ronaldo, 2026-2027 sezonunda da Al Nassr’ın kaptanı olarak kariyerini sürdürüyor ve kısa süre önce kulübün tüm zamanlardaki en golcü futbolcusu oldu.

AİLESİ “BU NE BİÇİM İSİM” DİYEREK KARŞI ÇIKTI

İlk oğluna da Ronaldo adını vermek istediğini ancak o dönem Mustafa isminde karar kıldıklarını söyleyen Karakaş, üçüncü çocuğunda ise kararından vazgeçmediğini anlattı.

Ailesinin başlangıçta isim tercihine karşı çıktığını belirten Karakaş, “Şu an kimse tepki vermedi ama ailem biraz karşı çıktı. ‘Bu ne biçim isim’ dediler, ben de bundan başka isim vermeyeceğimi söyledim. Benim gönlümde Ronaldo geçiyorsa Ronaldo’dur” dedi.

BİR ERKEK ÇOCUĞU DAHA OLURSA VERECEĞİ İSMİ AÇIKLADI

Ronaldo sevgisinin diğer çocuklarına da geçtiğini söyleyen Karakaş, bir erkek çocuğunun daha dünyaya gelmesi halinde vereceği ismi de şimdiden belirledi.

Karakaş, “Eğer bir erkek çocuğum daha olursa onun adını da babasının ismi olan ‘Jose Dinis Aveiro’ koyacağım” ifadelerini kullandı.

RONALDO’DAN TEK İSTEĞİ İMZALI FORMA

Cristiano Ronaldo’yu Manchester United döneminden bu yana takip ettiğini anlatan Karakaş, Al Nassr maçlarını da çocuklarıyla birlikte izlediğini söyledi.

Portekizli yıldızdan tek isteğinin imzalı forma olduğunu belirten Karakaş, “Ronaldo’dan bir isteğim var. Sadece bir imzalı formasını istiyorum. Ronaldo beni maçına çağırırsa ben seve seve giderim. Çocuklarımla beraber giderim” diye konuştu.

“OĞLUM RONALDO GİBİ MERHAMETLİ OLSUN”

Karakaş, oğlunun ileride futbolcu olmasından ziyade Ronaldo’da gördüğü özelliklere sahip olmasını istediğini belirterek, “Oğlum büyürse Ronaldo’ya benzesin. Onun gibi merhametli olsun, şefkatli olsun. Yani adaletli olsun, insana yardımcı olsun. Futbolcu olmasa da onun gibi merhameti olsun” dedi.

Karakaş ayrıca Ronaldo’nun Filistin’e yardım ettiği ve Müslümanların yanında olduğu yönündeki düşüncesinin de isim tercihinde etkili olduğunu söyledi.