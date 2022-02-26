Doğa Rutkay'dan 'savaş' tepkisi: 'Zenginin savaşı yoksulu öldürüyor'

26 Şubat 2022 Cumartesi, 15:07

Rusya'nın 24 Şubat Perşembe gününün erken saatlerinde saldırdığı Ukrayna'da birçok yerde patlama ve çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. Sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna'nın komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına da hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü. Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Savaş sürerken; Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekata ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi, 'Savaşa hayır' çağrısında bulundu.

"ZENGİNİN SAVAŞI, YOKSULU ÖLDÜRÜYOR"

O isimlerden biri de Rutkay Aziz'in kızı, ünlü oyuncu Doğa Rutkay oldu. Instagram hesabından, Rusya-Ukrayna savaşının sembolü haline gelen bir fotoğrafı paylaşan Rutkay, şu ifadeleri kullandı:

"Sığamadınız canım dünyaya! Bir anne ve evladının gözünden korku akıttınız! Zafer kimin olursa olsun her kurşun gidip, bir ananın yüreğini buluyor. Zenginin savaşı yoksulu öldürüyor. Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımıza tıpkı diğer vatandaşları gibi sabırlar diliyorum.. Acınızı paylaşıyoruz... Dilerim az yaralı atlatın bu devasa kötülüğü!"