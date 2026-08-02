Doğal güzelliğin sırrı sofranızda olabilir: Saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleyen 5 besin

Uzmanlar, saç, cilt ve tırnak sağlığını korumada dengeli beslenmenin önemli bir rol oynadığına dikkat çekiyor. Protein, omega-3 yağ asitleri, biotin, çinko ile A, C ve E vitaminlerini içeren besinler, hücre yenilenmesine katkı sağlayarak daha sağlıklı bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabilir. İşte düzenli tüketildiğinde saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleyebilecek 5 besin…

1. YUMURTA Yumurta, saç ve tırnakların temel yapı taşı olan proteinin yanı sıra biotin açısından da zengindir. Biotin, saç tellerinin güçlenmesine ve tırnak kırılmalarının azalmasına katkıda bulunabilir. Düzenli tüketildiğinde daha sağlıklı saç uzamasını destekleyebilir.

2. SOMON Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan somon, cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda içerdiği D vitamini ve kaliteli protein sayesinde saçların daha parlak görünmesini destekleyebilir.

3. ISPANAK Ispanak; demir, folat, C vitamini ve beta karoten açısından güçlü bir sebzedir. Bu besin öğeleri saç köklerinin beslenmesine katkı sağlarken cildin daha canlı görünmesine de destek olabilir. Demir eksikliğine bağlı saç dökülmesi riskinin azaltılmasında da dengeli beslenmenin bir parçası olarak önem taşır.

4. CEVİZ Ceviz, E vitamini, çinko, selenyum ve omega-3 yağ asitleri içerir. Bu bileşenler cildi çevresel etkenlere karşı desteklerken saçların güçlenmesine ve tırnakların daha dayanıklı olmasına katkı sağlayabilir. Ara öğünlerde bir avuç ceviz tüketmek iyi bir seçenek olabilir.