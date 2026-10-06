LeMan’ın karikatüristi Doğan Pehlevan hakkında, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle açılan “Cumhurbaşkanına hakaret” davasında karar çıktı. Mahkeme, Pehlevan’ı 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Peki, Doğan Pehlevan kimdir? LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan kaç yaşında, nereli?

DOĞAN PEHLEVAN KİMDİR?

Leman dergisinin bilinen isimlerinden Doğan Pehlevan, dergideki "Melek ile Mister Do" köşesinin çizeridir. 1974 İstanbul doğumlu olan Pehlevan, daha önce HBR, Maymun ve Biber gibi mizah dergilerinde de görev aldı.

DOĞAN PEHLEVAN'A 'CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN' HAPİS CEZASI

Haftalık karikatür ve mizah dergisi LeMan’ın karikatüristi Doğan Pehlevan'a, X hesabından yapılan paylaşım nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

MLSA'nın aktardığına göre Mahkeme, hesabın Pehlevan’a ait olduğunun kanıtlanmadığı yönündeki savunmaya rağmen ceza verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasına Pehlevan katılmadı. Duruşmada Pehlevan’ın avukatları Bilge Batur ve Samet Fidan ile müşteki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

Pehlevan’ın avukatı Bilge Batur, suçlama konusu paylaşımın yapıldığı X hesabının müvekkiline ait olmadığını söyledi. Batur, hesabın Pehlevan’a ait olduğunun ispatlanmadığını belirtti. İddianamede yer alan kaynak araştırma raporunun da usulsüz olduğunu ve delil olarak kullanılamayacağını ifade etti. Batur, paylaşımın Pehlevan’a ait olduğu varsayılsa bile içeriğinde hakaret bulunmadığını belirterek müvekkilinin beraatini istedi.

Pehlevan’ın diğer avukatı Samet Fidan da hesabın müvekkiline ait olduğunun teyit edilmediğini vurguladı. Fidan, “Hesabın müvekkilimize ait olup olmadığı teyit edilememiştir. Usulsüz delile dayanarak ceza verilmesi mümkün değildir” dedi ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı ise önceki celsede sunduğu görüşünü tekrarladı. Savcı, eylemin sabit olduğunu savunarak Pehlevan’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 299. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme, suçun unsurlarının oluştuğu kanaatine vararak Pehlevan’ı “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ceza iki yılın altında olduğu için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.