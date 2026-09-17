Doğanın mühendisleri suya yön veriyor : Kunduzlar neden baraj inşa ediyor?

Kunduzlar, çevrelerini ihtiyaçlarına göre değiştirebilen hayvanlar arasında yer alıyor. Çubuk ve çamur kullanarak yaptıkları barajlarla suyun derinliğini artıran kunduzlar, böylece yuvalarının çevresinde daha güvenli bir yaşam alanı oluşturuyor. Bu yapılar, kunduzların hem barınma hem de korunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor.

BARAJLARLA DAHA GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞUYOR

Kunduzların oluşturduğu derin su, yırtıcı hayvanların yuvalarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Yuvalarını suyun içinde veya suya yakın bölgelerde kuran kunduzlar, su altındaki girişleri kullanarak daha gizli bir ulaşım yolu oluşturuyor. Tehlike anında ise bu yollar hızlı bir kaçış imkanı sağlıyor.

Kunduzların bu yapı sistemi, ailelerini korumalarına ve daha güvenli bir ortamda yaşamalarına olanak tanıyor.