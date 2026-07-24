Mister Türkiye 2026 yarışmasının kazananı 30 rakibini geride bırakan Doğukan Navdar oldu. Peki, Doğukan Navdar kimdir? Mister Türkiye 2026 birincisi Doğukan Navdar kaç yaşında, nereli?

DOĞUKAN NAVDAR KİMDİR?

Doğukan Navdar, 7 Haziran 2004 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Aslen Rize'nin Ardeşen ilçesinden olan Navdar, eğitim hayatını Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde sürdürüyor.

Küçük yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam süren genç isim, ilkokul yıllarından başlayarak üniversite dönemine kadar farklı branşlarda aktif olarak spor yaptı. Disiplinli yaşam tarzı ve sahneye olan ilgisi ise onu modellik ve oyunculuk alanına yönlendirdi.

Üniversite eğitiminin yanı sıra kamera önü ve podyum çalışmalarına da ağırlık veren Navdar, kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Doğukan Navdar'ın adını ilk kez Mister Türkiye ile duyanlar olsa da genç model aslında daha önce de önemli bir organizasyonda birincilik elde etmişti.

2023 yılında düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışmasında erkek adaylar arasında zirveye çıkarak 'Sinema Kralı' unvanını kazanan Navdar, böylece sektörde dikkat çeken genç yeteneklerden biri olmayı başardı.

Üç yıl sonra ise bu başarısını Mister Türkiye tacıyla taçlandırdı. Böylece Türkiye'nin en prestijli iki farklı yarışmasında birincilik elde eden isimlerden biri oldu.