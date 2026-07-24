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Dökülen ve zayıflayan saçlara son: Kökten uca güç veren 3 doğal kür

Dökülen ve zayıflayan saçlara son: Kökten uca güç veren 3 doğal kür

24.07.2026 22:59:00
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Haber Merkezi
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Dökülen ve zayıflayan saçlara son: Kökten uca güç veren 3 doğal kür

Mevsim geçişleri, stres, yanlış beslenme ve ısı işlemleri saçların zayıflayıp kökten koparak dökülmesine yol açabilir. Kimyasal içerikli bakım maskeleri yerine, evdeki doğal özlerle saç köklerini besleyip dökülmeleri durdurmak mümkün. İşte güçlü saçlar için 3 etkili bakım adımı...
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Saç dökülmesi, hem fiziksel hem de estetik açıdan can sıkıcı olabilen yaygın sorunların başında gelir. Saç tellerinin yeterli vitamini alamaması ve saç derisindeki kan dolaşımının yavaşlaması köklerin zayıflamasına neden olur. Doğal yağlar ve bitkisel özlerle saç derisini besleyerek dökülmeleri minimuma indirebilir ve yeni saç oluşumunu destekleyebilirsiniz.

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1. SARIMSAK VE ZEYTİNYAĞI KÜRÜYLE KÖK BESLEME

Sarımsak, yüksek kükürt içeriği sayesinde saç köklerini yenileyen ve dökülmeyi durduran en güçlü doğal bileşenlerden biridir; zeytinyağı ise sarımsağın sert etkisini dengeleyerek saçı nemlendirir.

Uygulama Yolu

İki diş ezilmiş sarımsak iki yemek kaşığı ılık zeytinyağı ile karıştırılarak saç diplerine masajla yedirilmeli, baş bir boneyle kapatılarak 30 dakika bekletildikten sonra şampuanla yıkanmalıdır.

Güçlenmiş saç kökleri, azalan dökülmeler ve yeni saç teli çıkışında hızlanma elde edilir.

2. BİBERİYE SUYU PÜSKÜRTMESİYLE DÖKÜLME KARŞITI BAKIM

Biberiye, saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırarak kıl köklerini uyaran ve saçın tutunma gücünü artıran harika bir bitkidir.

Uygulama Yolu

Bir tutam taze veya kuru biberiye bir bardak kaynar suda 10 dakika demlendikten sonra süzülür ve soğutulur. Sprey şişesine doldurularak temiz saç diplerine püskürtülür ve durulanmaz.

Kan akışı hızlanmış saç derisi, güçlenen teller ve sağlıklı bir uzama süreci sağlanır.

3. ISIRGAN OTU ÇAYI İLE DURULAMA SUYU

Isırgan otu, içerdiği zengin mineraller sayesinde saç tellerini kalınlaştırır ve saçın dökülmesine neden olan kök zayıflıklarını onarır.

Uygulama Yolu

Demlenen güçlü bir ısırgan otu çayı banyonun en son durulama suyu olarak saçlara dökülür; hafifçe masaj yapılarak saçta bırakılır.

Kökten uca beslenmiş, daha dirençli ve parlak saç telleri ortaya çıkar.

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