Dolaplarda ve odalarda oluşan rutubet kokusunu kimyasallar olmadan yok etmenin 3 yolu

Evin bazı bölgelerinde hava sirkülasyonunun yetersiz kalması, kumaşlara ve duvarlara sinen küf/rutubet kokularını tetikler. Doğal yöntemlerle bu kokuları kaynağında yok edebilirsiniz.

1. Kaya Tuzu ve Kömür Parçası ile Doğal Nem Alıcı Kese

Kaya tuzu ve mangal kömürü, havadaki fazla nemi ve kötü kokuları bir sünger gibi içine hapseden en güçlü doğal bileşenlerdir.

Uygulama Yolu: Küçük bir kumaş kesenin içine yarım çay bardağı iri kaya tuzu ve 2 küçük parça tozsuz mangal kömürü konularak dolap köşelerine veya rutubetlenen alanlara yerleştirilir.

2. Beyaz Sirke ve Su ile Yüzey Silme Dezenfeksiyonu

Rutubet kokusunun temel nedeni mikroskobik küf sporlarıdır; sirke bu sporları kimyasal kalıntı bırakmadan yok eder.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda su ve beyaz sirke bir kapta karıştırılarak dolap içleri veya kokunun olduğu duvar yüzeyleri silinir ve iyice kurulanır.

3. Lavanta ve Defne Yaprağı ile Ferahlık Sabitleme

Temizlenen alanların uzun süre güzel kokması ve rutubet kokusunun tekrar etmemesi için doğal aromalar tercih edilir.

Uygulama Yolu: Dolap raflarına veya odaların uygun köşelerine kuru lavanta çiçekleri ve defne yaprakları içeren bez keseler asılır.