Dolapta küflenen, kuruyan ve sünen peynirlere son: Şarküteri ustalarının gizli saklama sırları...

PLASTİĞE VEDA, YAĞLI KAĞIDA MERHABA Streç film peyniri havasız bırakır ve kendi terini (nemini) içeri hapsederek anında küflendirir. Peyniri eve getirir getirmez plastiğinden ayırın ve mutfaklarda kullanılan pişirme kağıdına sıkıca sarın. Bu kağıt, peynirin kurumadan nefes almasını (içerideki gazı dışarı atmasını) sağlar. Üzerine bir de gevşekçe alüminyum folyo veya kilitli poşet geçirirseniz, buzdolabı kokularından da korumuş olursunuz.

KENDİ SUYUNDA HAYATTA KALMA Beyaz peynir oksijenle temas ettiği an dış yüzeyi kurur, sararır ve tadı ekşir. Peyniri kutusundan alırken kendi o beyazımsı suyunu asla dökmeyin. Eğer suyu azaldıysa veya yanlışlıkla döktüyseniz; kaynatılıp soğutulmuş içme suyunun içine bir tatlı kaşığı kaya tuzu atıp eriterek kendi salamuranızı hazırlayın. Peynir kalıpları mutlaka bu suyun tamamen altında kalmalıdır.

KUTU İÇİNDEKİ KESME ŞEKER İLLÜZYONU Kapalı kutularda saklanan yarı sert peynirlerin (kaşar, çeçil vb.) kutu tavanında terleme (kondenzasyon) oluşur ve bu su damlaları peynire düşerek bölgesel küflenmeyi başlatır. Peynir kutusunun boş bir köşesine koyacağınız iki adet kesme şeker, içerideki o ekstra nemi anında hapseder ve havayı kurutur. Şekerler eriyip formunu kaybetmeye başladığında yenisiyle değiştirmeniz yeterlidir.

KESİM AŞAMASINDA GÖRÜNMEZ KÜF TRANSFERİ Peynirin dolaptayken kalıp halinde hızla bozulmasının bir diğer sinsi sebebi kirli bıçaktır. Ekmekteki maya veya meyve/sebzelerdeki görünmez bakteriler, bıçak vasıtasıyla peynirin açık yüzeyine doğrudan transfer olur (inokülasyon) ve küf sporları o yüzeyde hızla ürer. Peyniri her zaman temiz ve mutlaka kupkuru bir bıçakla kesin.