TikTok ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya platformlarında her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Son zamanlarda öne çıkan doll mom trendi ise, alışılagelmiş içeriklerin dışında olmasıyla merak edilen ve tepki çeken akımlardan biri oldu. Peki, Doll Mom akımı nedir? Kadınlar neden doll mom akımına katılıyor?

DOLL MOM AKIMI NEDİR?

Doll mom (oyuncak bebek annesi) akımı, genellikle reborn bebek olarak adlandırılan son derece gerçekçi oyuncak bebekleri tıpkı gerçek bir bebekmiş gibi benimseyip onların bakımını üstlenen yetişkin kadınların oluşturduğu bir sosyal medya ve yaşam tarzı trendidir. Bu akımın takipçileri; bebeklerin bezlerini değiştirmekten kıyafet giydirmeye, onları pusetle dışarıda gezdirmekten mama hazırlamaya kadar günlük ebeveynlik rutinlerini sosyal medyada paylaşırlar.

KADINLAR NEDEN DOLL MOM AKIMINA KATILIYOR?

Sosyal medyada çokçaa paylaşılan ve tepki de gören doll mom akımına kadınların katılmasının birçok nedeni bulunuyor. İşte, kadın doll mom olma nedenlerinden birkaçı;

Yas ve Kayıp: Bebek kayıpları, düşük veya kürtaj sonrası yaşanan duygusal boşluğu doldurmak ve yas sürecini hafifletmek.

Bebek kayıpları, düşük veya kürtaj sonrası yaşanan duygusal boşluğu doldurmak ve yas sürecini hafifletmek. Kısırlık ve Anne Olma İsteği: Biyolojik olarak anne olamayan kadınların ebeveynlik duygusunu ve bakım verme içgüdüsünü deneyimleme arzusu.

Biyolojik olarak anne olamayan kadınların ebeveynlik duygusunu ve bakım verme içgüdüsünü deneyimleme arzusu. Terapi ve Yalnızlık: Anksiyete, depresyon ve yalnızlıkla başa çıkmada sakinleştirici bir terapi aracı olarak kullanılması.

Anksiyete, depresyon ve yalnızlıkla başa çıkmada sakinleştirici bir terapi aracı olarak kullanılması. Boş Yuva Sendromu: Çocukları büyüyüp evden ayrılan annelerin evdeki bakım verme rutinini devam ettirme ihtiyacı.

SOSYAL MEDYANIN EN FAZLA TEPKİ ÇEKEN AKIMLARINDAN BİRİ

Yetişkin kadınların cansız bir nesneye gerçek bir bebek gibi davranması, toplumun genelinde psikolojik bir rahatsızlık veya gerçeklikle bağın kopması olarak yorumlanabiliyor. İçerik üreticisi olan "doll mom"lar, videolarının altına sıkça "korkutucu", "tuhaf" veya "tedavi olmalısın" gibi sert ve kırıcı yorumlar alabiliyor.