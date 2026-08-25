Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti. “Jolene” ve “I Will Always Love You” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Parton’ın ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu. Peki, Dolly Parton kimdir? Sanatçı Dolly Parton neden öldü?

DOLLY PARTON KİMDİR?

Dolly Parton, 19 Ocak 1946'da ABD'nin Tennessee eyaletinde dünyaya geldi. Country müziğinin en tanınmış isimlerinden biri olan Parton, şarkıcılığın yanı sıra söz yazarı, oyuncu, yapımcı ve iş insanı olarak da kariyer yaptı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Parton, 1960'lı yılların sonlarından itibaren adını geniş kitlelere duyurdu. “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” ve “I Will Always Love You” gibi eserleriyle dünya çapında ün kazandı. “I Will Always Love You” adlı şarkısı, Whitney Houston tarafından The Bodyguard filmi için yeniden seslendirilerek büyük bir başarı elde etti.

Dolly Parton, müzik kariyerinin yanı sıra sinemada da yer aldı. “9 to 5”, “The Best Little Whorehouse in Texas”, “Steel Magnolias” ve “Joyful Noise” gibi filmlerde rol aldı. Oyunculuk performanslarıyla çeşitli ödüllere aday gösterildi.

Parton, iş dünyasında da önemli yatırımlara imza attı. Tennessee'deki Pigeon Forge'da bulunan Dollywood adlı tema parkının geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Park, zamanla bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi.

Sanat kariyerinin yanında yardım çalışmalarıyla da öne çıktı. Çocukların kitaplara erişimini desteklemek amacıyla Dolly Parton's Imagination Library adlı programı kurdu. Program kapsamında çocuklara ücretsiz kitaplar ulaştırıldı.

Dolly Parton, uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca country müziğinin önemli kadın sanatçılarından biri olarak kabul edildi.

DOLLY PARTON NEDEN ÖLDÜ?

ABD'de country müziğinin en büyük şarkıcı ve söz yazarlarından Dolly Parton 80 yaşında hayatını kaybetti.

Parton’ın ölümünü yeğeni Brian Seaver, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Seaver, “Bu anın ağırlığını defalarca hayal ettim ancak gerçekte nasıl hissettirdiğini şimdi anlıyorum. Bu, büyük bir gurur ve derin bir üzüntünün iç içe geçtiği bir onur” dedi.