Donuk ve yorgun ciltlere evde doğal 'glass skin' etkisi veren 3 pratik yöntem

Cildin ışıltısını kaybetmesi genellikle yüzeyde biriken ölü hücrelerden ve nemsizlikten kaynaklanır. Doğru doğal bileşenlerle cildin ışığı yansıtma kapasitesini artırabilir, porselen gibi pürüzsüz ve canlı bir ten elde edebilirsiniz.

1. Pirinç Unu ve Süt ile Aydınlatıcı Maske

Pirinç unu, Asya kültürlerinde yüzyıllardır cilt beyazlatmak ve pürüzsüzleştirmek için kullanılan en etkili doğal malzemedir; süt ise cildi besler.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı pirinç unu biraz soğuk sütle karıştırılarak pürüzsüz bir macun haline getirilir, temiz yüze sürülüp 15 dakika kurutulduktan sonra ılık suyla yıkanır.

2. Aloe Vera ve Saf Gül Suyu Sabitleyici Jel

Aloe vera cildin alt katmanlarına yoğun nem hapsederken, gül suyu cildin pH dengesini koruyarak cam gibi duru bir görünüm sağlar.

Uygulama Yolu: Eşit miktarda saf aloe vera jeli ile gül suyu karıştırılarak hafif bir karışım elde edilir; temiz cilde ince bir tabaka halinde sürülerek durulanmadan emilmesi sağlanır.

3. Soğuk Maden Suyu ile Kan Dolaşımı Kompresi

Maden suyunun içerisindeki zengin mineraller ve soğuk ısı, cildin altındaki kılcal damarları uyararak anında ışıltı patlaması yaratır.

Uygulama Yolu: Buzdolabında iyice soğutulan sade maden suyuna batırılan pamuk pedler yüz bölgesine (özellikle elmacık kemikleri ve alın üzerine) 5 dakika boyunca kompres yapılır.