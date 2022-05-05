DSÖ son 2 yılın bilançosunu açıkladı: Covid-19 ile ilişkili ölüm sayısı belli oldu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021'de görülen yaklaşık 15 milyon can kaybının Covid-19 ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğunu açıkladı.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, son iki yılda Covid-19 kaynaklı 'ek ölüm oranı' hesaplamasının sonuçları paylaşıldı.
Ek ölüm oranının, doğrudan Covid-19 kaynaklı ölümlerin yanı sıra virüsün sağlık sistemi ve topluma olumsuz etkilerinden ötürü ağırlaşan veya tedavisi zorlaşan hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin de dahil edilerek hesaplandığı bildirildi.
Hesaplamaya göre, 1 Ocak 2020'den 31 Aralık 2021'e kadar dünya genelinde Kovid-19, doğrudan ve dolaylı olarak toplam 13,3 milyon ile 16,6 milyon arasında ölüme yol açtı.
ÖLÜMLERİN YÜZDE 68'İ SADECE 10 ÜLKEDE
Ek ölümlerin yüzde 84'ü DSÖ'nün Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika bölgelerinde saptanırken, toplam can kaybı sayısının yüzde 68'i sadece 10 ülkede görüldü.
Toplam ek ölüm sayısının yüzde 81'ini orta gelirli, yüzde 4'ünü düşük ve yüzde 15'ini yüksek gelirli ülkeler oluşturdu.
Can kayıplarının cinsiyet dağılımında erkekler toplam sayının yüzde 57'sine, kadınlar ise yüzde 43'üne tekabül etti.
ÜYE ÜLKELER NİTELİKLİ SAĞLIK SİSTEMİNE YATIRIM YAPMALI
Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu çarpıcı verilerin küresel salgının etkisini açıkça gösterdiğini vurgulayarak, "Üye ülkelerin, kriz zamanlarında temel sağlık hizmetlerini sürdürebilecek nitelikli sağlık sistemine yatırım yapmaları gerekmektedir" ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi konusunda DSÖ'nün üye ülkelere desteğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.
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