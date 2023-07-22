Duayen isim Kadir Cangızbay hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:32

Güncelleme: 22.07.2023 - 16:42

Akademisyen ve eski Birgün gazetesi yazarı Prof. Dr. Kadir Cangızbay, 76 yaşında hayatını kaybetti.

2014 yılında Gazi Üniversitesi'nden emekli olan ve Birgün'deki yazılarına 2016'da son veren Cangızbay, bir süredir tedavi görüyordu.

KADİR CANGIZBAY KİMDİR?

İstanbul'da doğan ve Saint Joseph Lisesi'nden mezun olan Kadir Cangızbay lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

12 Eylül 1980 Darbesi'nin ardından kurulan YÖK'ü protesto için uzun yıllar doçentlik ve profesörlük sanı almayı reddeden Cangızbay,1989'da doçent, 1996'da profesör oldu.