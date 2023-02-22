Dudak dolgusu ve çene dolgusu nedir, yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:34

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:35

Medikal estetik işlemlerinden biri olan dudak dolgusu günümüzde en sık tercih edilen uygulamalardan biri. Dudak dolgusu işlemlerinde; hyaluronik asit içeren dolgu maddeleri dudaklara enjekte edilerek dudakların kalınlaşması ve dolgun olması sağlanıyor.

DUDAK DOLGUSU NASIL YAPILIR?

İşleme başlamadan önce hastanın dudağına lokal anestezik krem sürülerek uygulama yapılacak olan bölgede uyuşma sağlanır. Dudaklara sürülen anestezik krem sayesinde hasta işlem sırasında ağrı veya acı hissetmez.

Uygulama yapılacak olan bölge uyuştuktan sonra dolgu maddesi ince uçlu bir iğne aracılığıyla deri altına enjekte edilir. Cerrahi bir operasyon olmayan dudak dolgusu kısa süreli ve etkisi hemen görülen bir işlemdir. Uygulanacak dolgu miktarı kişinin dudak yapısına ve istenilen dolgunluğun yoğunluğuna göre belirlenir.

HANGİ DURUMLARDA DUDAK DOLGUSU YAPILIR?

Genellikle hastanın dudaklarında istediği estetik görünümü sağlamak için uygulanan bir işlemdir. Dudak dolgusu uygulaması, dudaklarının boyutundan ya da şeklinden yani estetik görünümünden şikayetçi olanların ilk tercih ettiği yöntemlerin başında gelir. Bu operasyon kısa süre içerisinde kişiye arzu ettiği dudak görünümünü sunarken, aynı zamanda dudaklarda bulunan deformasyonları da gidermektedir.

DUDAK DOLGUSUNUN AVANTAJLARI NELERDİR?

Dudak dolgusu uygulamasının pek çok farklı avantajı bulunuyor.

Bu avantajlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Kişinin arzu ettiği estetik görünüme ulaşmasını sağlar.

Dudakta çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelmiş olan deformasyonları giderir.

Özgüveni artırır.

DUDAK DOLGUSU NE AMAÇLA YAPILIR?

Genellikle estetik kaygılara bağlı olarak tercih edilen bu işlem, dudakları büyütme ve yeniden şekillendirme amacıyla uygulanır. Dudak dolgusu işleminde genellikle dolgu malzemesi olarak hyalüronik asit içerikli kalıcı olmayan, geçici dermal dolgular kullanılır.

ÇENE DOLGUSU NEDİR?

Çene dolgusu (Jawline), daha keskin bir çene hattı elde etmek ve çene bölgesi iyileştirmek adına, enjekte yoluyla uygulanan ameliyatsız bir dolgu işlemidir.

ÇENE DOLGUSU NASIL YAPILIR?

İşlemden önce, uygulama yapılacak bölgeye anestezik krem sürülür ve bölgenin uyuşması beklenir. Uyuşma gerçekleşince, ihtiyaç duyulan alanlara mikroenjeksiyon veya kanül yardımı ile hyaluronik asit dolgular deri altına enjekte edilir. İşlemden sonra hasta günlük hayatına devam edebilir.

Çene Dolgusuna Neden İhtiyaç Duyarız?

Çeşitli nedenlerden dolayı çene dolgusu işlemine ihtiyaç duyulabilir. Çene dolgusu, çene ucunun sivri olması, normal yerinden geride olması, geniş olması ya da çeşitli etkenlerden dolayı asimetrik problemlerin ortaya çıkması durumlarında yapılabilir. Ayrıca çene hattının kaybetmiş olduğu belirginliğini geri kazandırmak, yaş etkeninden dolayı oluşmuş sarkma durumlarının önüne geçmek ve derin gamzeleri bulunan kişilerde hoş olmayan sorunların giderilmesi için de tercih edilebilmektedir.

ÇENE DOLGUSU AVANTAJLARI NELER?

Çeşitli nedenlerden dolayı hastalara uygulanan çene dolgusu işleminin avantajları şu şekilde sıralanabilmektedir:

Bu uygulama oldukça kısa bir işlemdir. Bu nedenle uzun vakit ayırmayı gerektirmez.

Çene hattının belirginleştirilmesi ile daha genç bir yüz görünümü elde edilir.

Yüz şekli ile uyumlu çene görünümü oluşturulur.

Çene ucu geride olan kişilerde tek seansta ideal çene şeklinin oluşturulması sağlanır.

Kişilerin arzu ettikleri estetik görünüme kavuşmaları sağlanır.

ÇENE DOLGUSU AĞRILI MI?

Çene dolgusu, uygulama sırasında kullanılan lokal anestezi uygulamaları sayesinde son derece ağrısız ve acısız bir işlem olup hastaların konforunu sağlayan bir işlemdir.

ÇENE DOLGUSU İŞLEMİ NE KADAR SÜRÜYOR?

Hastalara uygulanan çene dolgusu işlemi genellikle kısa süreli bir işlem olup ortalama 15 dakika içerisinde tamamlanmaktadır. İşlemden önce uygulama yapılacak olan bölgeye lokal anestezi uygulanacak ise işleme başlanmadan önce sürülen kremin bölgeyi uyuşturması beklenir. Bu da yaklaşık olarak 30 dakika gibi bir süreyi kapsar.

ALLOBLAST NEDİR?

Alloblast, yenidoğan sünnet derisinden elde edilen kök hücrelerinin (fibroblast), laboratuvar ortamında çoğaltılıp, ihtiyaç duyulan alana enjekte edilmesi ile gerçekleştirilen bir işlemdir.

ALLOBLAST NASIL UYGULANIR?

Hastadan herhangi bir doku alınmasına gerek olmaması Alloblast tedavisinin en büyük avantajlarından biridir. Uygulama sırasında hazır dokular kullanılır. Laboratuvardan gönderilen bu hücreler kullanıma hazırdır. Lokal anestezik içeren bir krem yardımıyla cilt uyuşturulduktan sonra, cilt içerisine papül yaratacak şekilde mezoterapi benzeri enjeksiyonlar yapılarak alloblast uygulaması yapılır. Bu uygulama oldukça kolay bir tedavi olup kişinin günlük hayatını etkilemez.

ALLOBLAST HANGİ AMAÇLA TERCİH EDİLİR?

Alloblast tedavisi, cildi yenileme, gençleştirme ve cilt hasarlarını giderme amacı ile uygulanıyor. Uygulandığı bölgede kolajen ve elastin üretimini artıran Alloblast tedavisi, hızlı ve kalıcı onarım etkisi yaratıyor.

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