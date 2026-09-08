Düğün salonlarında 'altınmatik' dönemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı Düğün Salonu'nda yaklaşık bir yıldır uygulanan "Altın Anne" kiosk projesi, düğün ve nikah öncesindeki geleneksel altın alma telaşına dijital bir çözüm sunuyor. Sistem, takı merasimlerinde altın taşıma, unutma ya da çalınma gibi riskleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

SİGORTALI KARGO VE İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI GÜVENCESİ

Proje kapsamında kurulan dijital ekranlı kiosk cihazları üzerinden kullanıcılar ürün ve gramaj seçimlerini kolaylıkla yapabiliyor. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından fiziki altın, cihaza yerleştirilen adres bilgilerine İstanbul Kuyumcular Odası güven etiketiyle ve sigortalı kargo aracılığıyla ulaştırılıyor. Böylece fiziki altın tedariki dijital erişilebilirlikle birleştirilmiş oluyor.

"ÖNCEDEN ALTIN ALMA TELAŞINA SON VERİYORUZ"

Sistemin işleyişine ve projenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Anne Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ecem Karaman, pilot uygulamanın Kocaeli'de başladığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bir düğüne giderken altınımızı önceden alıp cebimizde taşıyoruz. Kiosk ile birlikte bulunduğumuz yerden ürün ve gramajını seçerek altının fiziksel olarak belirttiğiniz adrese gönderilmesini sağlıyoruz. Böylece önceden altın alma telaşına son veriyoruz; kaybolma ve çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırmış oluyoruz."

Karaman ayrıca, kioskların ilerleyen süreçte yalnızca düğün salonlarıyla sınırlı kalmayacağını, oteller ve havalimanları gibi altın ihtiyacının doğabileceği farklı kamusal alanlarda da yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini aktardı.

YURTTAŞLARDAN OLUMLU GERİ DÖNÜŞ

Uygulamayı kullanan vatandaşlar ve salon yetkilileri sistemden memnuniyetlerini dile getiriyor. Kiosku deneyimleyen İrem Yılmazer, cihazın zamandan büyük tasarruf sağladığını belirtirken; Erdem Yılmazer ise cihaz üzerindeki fiziki POS sisteminin güvenlik açısından güven verdiğini ve altın taşıma derdini ortadan kaldırdığını ifade etti.

Antikkapı Düğün Salonu yetkilisi Haydar Yavuz da yaklaşık bir yıldır süren pilot uygulamada misafirlerden oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.