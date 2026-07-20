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Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!
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Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

20.07.2026 11:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya, uzatma dakikalarında Arjantin'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu ilan etti. Hollywood yıldızlarının ve dünya liderlerinin tribünde yer aldığı tarihi finalde, tarihte ilk kez uygulanan 30 dakikalık devre arası şovunun TRT ekranlarında yayınlanmaması ve yerine reklam verilmesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanan dev finalle perdesini kapattı. Arjantin ve İspanya'yı karşı karşıya getiren bu nefes kesici mücadele, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitledi.  

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

Normal süresi 0-0 golsüz tamamlanan finalde, eşitliği bozan hamle uzatma devrelerinde geldi. Karşılaşmanın 106. dakikasında kaydettiği golle fileleri havalandıran İspanya, sahadan 1-0 galip ayrılarak tarihindeki ikinci FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.  

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

AÇILIŞI TOM CRUISE YAPTI

Mücadele öncesinde düzenlenen seremoni, sinema dünyasının efsane ismi Tom Cruise'un konuşmasıyla başladı. Sahneye çıkarak tribünleri selamlayan Hollywood yıldızı, "Futbol, kelimeler olmadan konuşulan bir dil, insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güçtür" sözleriyle stadyumdaki binlerce taraftardan büyük alkış topladı

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

KURALLAR DEĞİŞTİ: DEVRE ARASI İLK KEZ 30 DAKİKA SÜRDÜ

2026 Dünya Kupası finali, futbol tarihinde bir ilke de sahne oldu. Uluslararası kurallara göre normal şartlarda 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası süresi, bu finalde ilk kez genişletilerek tam 28 dakika sürdü.

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

Saha içine kurulan dev platformda; Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS gibi dünya starı isimlerin sahne aldığı devasa bir konser organizasyonu gerçekleştirildi.  

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

TÜRKİYE'DE GÖSTERİLMEDİ: TRT'NİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Stadyumdaki taraftarlara ve küresel yayın ağlarına görsel bir şölen sunan bu görkemli devre arası şovu, Türkiye'deki futbolseverlerle ise buluşamadı. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı olan TRT, dünyaca ünlü sanatçıların canlı performanslarını ekrana getirmek yerine yayın akışında reklamlara yer vermeyi tercih etti. TRT'nin bu kararı, ekran başındaki izleyicilerin tepkisini çekerken kısa sürede sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

TRİBÜNLERDE ÜNLÜLER GEÇİDİ

Tarihi final maçı, spor ve sanat dünyasının ikonik isimlerini de bir araya getirdi. İspanyol oyuncular Javier Bardem ve Penélope Cruz mücadeleyi büyük bir heyecanla yerinden takip ederken; zaferin ardından Bardem'in İspanyol milli futbolcu Borja Iglesias ve Dünya Kupası ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

Turnuva boyunca dikkat çeken Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin yanı sıra David Beckham ve ailesi de maçı stadyumdan izleyenler arasındaydı.  

Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

Ayrıca tribünde Mick Jagger, Jessica Alba, Brad Pitt, Kylie Jenner, Timothée Chalamet, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, ASAP Rocky ve Matt Damon gibi isimler yer aldı. Hull City ile elde ettiği başarıların ardından İngiltere Premier Lig'inde takım sahibi olan ilk Türk unvanını kazanan Acun Ilıcalı da final heyecanına ortak olarak stadyumdan paylaşımlarda bulundu.  

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