Dünya Kupası'nda ünlüler geçidi... Devre arası şovu tüm dünyayı büyüledi: TRT gösteriyi yayımlamadı!

Futbol dünyasının en prestijli turnuvası olan 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford kentinde bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanan dev finalle perdesini kapattı. Arjantin ve İspanya'yı karşı karşıya getiren bu nefes kesici mücadele, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitledi.

Normal süresi 0-0 golsüz tamamlanan finalde, eşitliği bozan hamle uzatma devrelerinde geldi. Karşılaşmanın 106. dakikasında kaydettiği golle fileleri havalandıran İspanya, sahadan 1-0 galip ayrılarak tarihindeki ikinci FIFA Dünya Kupası şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutladı.

AÇILIŞI TOM CRUISE YAPTI Mücadele öncesinde düzenlenen seremoni, sinema dünyasının efsane ismi Tom Cruise'un konuşmasıyla başladı. Sahneye çıkarak tribünleri selamlayan Hollywood yıldızı, "Futbol, kelimeler olmadan konuşulan bir dil, insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güçtür" sözleriyle stadyumdaki binlerce taraftardan büyük alkış topladı

KURALLAR DEĞİŞTİ: DEVRE ARASI İLK KEZ 30 DAKİKA SÜRDÜ 2026 Dünya Kupası finali, futbol tarihinde bir ilke de sahne oldu. Uluslararası kurallara göre normal şartlarda 15 dakikayı geçmemesi gereken devre arası süresi, bu finalde ilk kez genişletilerek tam 28 dakika sürdü.

Saha içine kurulan dev platformda; Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS gibi dünya starı isimlerin sahne aldığı devasa bir konser organizasyonu gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DE GÖSTERİLMEDİ: TRT'NİN KARARI TEPKİ ÇEKTİ Stadyumdaki taraftarlara ve küresel yayın ağlarına görsel bir şölen sunan bu görkemli devre arası şovu, Türkiye'deki futbolseverlerle ise buluşamadı. Karşılaşmanın Türkiye'deki yayıncısı olan TRT, dünyaca ünlü sanatçıların canlı performanslarını ekrana getirmek yerine yayın akışında reklamlara yer vermeyi tercih etti. TRT'nin bu kararı, ekran başındaki izleyicilerin tepkisini çekerken kısa sürede sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

TRİBÜNLERDE ÜNLÜLER GEÇİDİ Tarihi final maçı, spor ve sanat dünyasının ikonik isimlerini de bir araya getirdi. İspanyol oyuncular Javier Bardem ve Penélope Cruz mücadeleyi büyük bir heyecanla yerinden takip ederken; zaferin ardından Bardem'in İspanyol milli futbolcu Borja Iglesias ve Dünya Kupası ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Turnuva boyunca dikkat çeken Dua Lipa ve Callum Turner çiftinin yanı sıra David Beckham ve ailesi de maçı stadyumdan izleyenler arasındaydı.