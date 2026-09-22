Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarından yüzlerce lezzeti değerlendirerek "Dünyanın En İyi Çorbaları" sıralamasını güncelledi. Kullanıcı oylarıyla belirlenen ve bot oyların engellendiği sistemde Türkiye mutfağı büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye'den 4 lezzetin ilk 100'e girdiği değerlendirmede; Gaziantep'in simgelerinden Beyran 2. sırada yer alırken, Mercimek çorbası 13., Domates çorbası 55., Kelle Paça ise 70. sırada yer aldı. Listenin birinci sırasına ise Paraguay'ın geleneksel mısır unu ve peynirli çorbası 'Vori-vori' oturdu.
İşte TasteAtlas verilerine göre Dünyanın En İyi 30 Çorbası ve Türkiye'den dereceye giren lezzetler...
DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI LİSTESİNDE İLK 10
Vori-vori – Paraguay (Dünyanın en iyi çorbası seçildi)
Beyran – Türkiye (4,5 puanla dünya ikincisi)
Soto Betawi – Endonezya
Yokohama usulü ramen – Japonya
Ramen – Japonya
Tonkotsu ramen – Japonya
Sinigang na baboy – Filipinler
Tom kha gai – Tayland
Lanzhou lamian – Çin
Lohikeitto – Finlandiya
DÜNYA İKİNCİSİ GAZİANTEP LEZZETİ: BEYRAN
Gaziantep mutfağının en bilinen yemeklerinden beyran, 4,5 puanla listenin 2. sırasında yer alarak Türk mutfağının gururu oldu. Kuzu eti, pirinç, bol sarımsak, et suyu ve acı biberle hazırlanan beyran, bölgede özellikle sabahın erken saatlerinde tüketilmesiyle tanınıyor.
DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI (11 - 20. SIRALAR)
Caldo de queso – Meksika
Sinigang – Filipinler
Mercimek çorbası – Türkiye (4,4 puanla ilk 15'te)
Taiwanese hot pot – Tayvan
Phở bò – Vietnam
Kalakeitto – Finlandiya
Gulai – Endonezya
Sopa de lima – Meksika
Sopa da pedra – Portekiz
Barszcz czysty czerwony – Polonya
MUTFAKLARIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ: MERCİMEK ÇORBASI
Ev sofralarının ve esnaf lokantalarının vazgeçilmezi olan kırmızı mercimek çorbası, 4,4 puan toplayarak listenin 13. sırasında kendine yer buldu. Soğan, havuç ve baharatlarla zenginleştirilen çorba, limon ve erimiş tereyağlı biber eşliğinde servis ediliyor.
DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI (21 - 30. SIRALAR)
Húsleves – Macaristan
Zupa borowikowa – Polonya
Miso ramen – Japonya
Hakata ramen – Japonya
Żurek – Polonya
Bulalo – Filipinler
Tacacá – Brezilya
Cullen skink – İskoçya
Shoyu ramen – Japonya
Chupe de camarones – Peru
İLK 100'E GİREN DİĞER TÜRK ÇORBALARI
Domates Çorbası: Süt veya kremayla yumuşatılan, rendelenmiş kaşar peyniri ve kruton ekmekle sunulan klasik lezzet 55. sırada yer aldı.
Kelle Paça Çorbası: Baş ve ayak etlerinin uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan, sarımsak ve sirke ikilisiyle şifa deposu olarak bilinen geleneksel çorba listenin 70. sırasına yerleşti.