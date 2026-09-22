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Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası
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Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

22.09.2026 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

Dünyanın en prestijli gastronomi platformlarından TasteAtlas, kullanıcı değerlendirmelerine dayanarak hazırladığı "Dünyanın En İyi Çorbaları" listesini yayımladı. Türkiye’den 4 farklı lezzetin girdiği listede Gaziantep'in meşhur beyranı 2. sıraya yerleşerek zirveyi zorlarken, esnaf lokantalarının vazgeçilmezi mercimek çorbası ilk 15'te kendine yer buldu.

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarından yüzlerce lezzeti değerlendirerek "Dünyanın En İyi Çorbaları" sıralamasını güncelledi. Kullanıcı oylarıyla belirlenen ve bot oyların engellendiği sistemde Türkiye mutfağı büyük bir başarıya imza attı.

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

Türkiye'den 4 lezzetin ilk 100'e girdiği değerlendirmede; Gaziantep'in simgelerinden Beyran 2. sırada yer alırken, Mercimek çorbası 13., Domates çorbası 55., Kelle Paça ise 70. sırada yer aldı. Listenin birinci sırasına ise Paraguay'ın geleneksel mısır unu ve peynirli çorbası 'Vori-vori' oturdu.

İşte TasteAtlas verilerine göre Dünyanın En İyi 30 Çorbası ve Türkiye'den dereceye giren lezzetler...

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI LİSTESİNDE İLK 10

Vori-vori – Paraguay (Dünyanın en iyi çorbası seçildi)

Beyran – Türkiye (4,5 puanla dünya ikincisi)

Soto Betawi – Endonezya

Yokohama usulü ramen – Japonya

Ramen – Japonya

Tonkotsu ramen – Japonya

Sinigang na baboy – Filipinler

Tom kha gai – Tayland

Lanzhou lamian – Çin

Lohikeitto – Finlandiya

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

DÜNYA İKİNCİSİ GAZİANTEP LEZZETİ: BEYRAN

Gaziantep mutfağının en bilinen yemeklerinden beyran, 4,5 puanla listenin 2. sırasında yer alarak Türk mutfağının gururu oldu. Kuzu eti, pirinç, bol sarımsak, et suyu ve acı biberle hazırlanan beyran, bölgede özellikle sabahın erken saatlerinde tüketilmesiyle tanınıyor.

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI (11 - 20. SIRALAR)

Caldo de queso – Meksika

Sinigang – Filipinler

Mercimek çorbası – Türkiye (4,4 puanla ilk 15'te)

Taiwanese hot pot – Tayvan

Phở bò – Vietnam

Kalakeitto – Finlandiya

Gulai – Endonezya

Sopa de lima – Meksika

Sopa da pedra – Portekiz

Barszcz czysty czerwony – Polonya

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

MUTFAKLARIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ: MERCİMEK ÇORBASI

Ev sofralarının ve esnaf lokantalarının vazgeçilmezi olan kırmızı mercimek çorbası, 4,4 puan toplayarak listenin 13. sırasında kendine yer buldu. Soğan, havuç ve baharatlarla zenginleştirilen çorba, limon ve erimiş tereyağlı biber eşliğinde servis ediliyor.

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI (21 - 30. SIRALAR)

Húsleves – Macaristan

Zupa borowikowa – Polonya

Miso ramen – Japonya

Hakata ramen – Japonya

Żurek – Polonya

Bulalo – Filipinler

Tacacá – Brezilya

Cullen skink – İskoçya

Shoyu ramen – Japonya

Chupe de camarones – Peru

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

İLK 100'E GİREN DİĞER TÜRK ÇORBALARI

Domates Çorbası: Süt veya kremayla yumuşatılan, rendelenmiş kaşar peyniri ve kruton ekmekle sunulan klasik lezzet 55. sırada yer aldı.

Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

Kelle Paça Çorbası: Baş ve ayak etlerinin uzun süre kaynatılmasıyla hazırlanan, sarımsak ve sirke ikilisiyle şifa deposu olarak bilinen geleneksel çorba listenin 70. sırasına yerleşti.

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