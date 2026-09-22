Dünya mutfakları yarıştı, Türk çorbaları damga vurdu: İşte dünyanın en iyi 30 çorbası

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarından yüzlerce lezzeti değerlendirerek "Dünyanın En İyi Çorbaları" sıralamasını güncelledi. Kullanıcı oylarıyla belirlenen ve bot oyların engellendiği sistemde Türkiye mutfağı büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'den 4 lezzetin ilk 100'e girdiği değerlendirmede; Gaziantep'in simgelerinden Beyran 2. sırada yer alırken, Mercimek çorbası 13., Domates çorbası 55., Kelle Paça ise 70. sırada yer aldı. Listenin birinci sırasına ise Paraguay'ın geleneksel mısır unu ve peynirli çorbası 'Vori-vori' oturdu. İşte TasteAtlas verilerine göre Dünyanın En İyi 30 Çorbası ve Türkiye'den dereceye giren lezzetler...

DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI LİSTESİNDE İLK 10 Vori-vori – Paraguay (Dünyanın en iyi çorbası seçildi) Beyran – Türkiye (4,5 puanla dünya ikincisi) Soto Betawi – Endonezya Yokohama usulü ramen – Japonya Ramen – Japonya Tonkotsu ramen – Japonya Sinigang na baboy – Filipinler Tom kha gai – Tayland Lanzhou lamian – Çin Lohikeitto – Finlandiya

DÜNYA İKİNCİSİ GAZİANTEP LEZZETİ: BEYRAN Gaziantep mutfağının en bilinen yemeklerinden beyran, 4,5 puanla listenin 2. sırasında yer alarak Türk mutfağının gururu oldu. Kuzu eti, pirinç, bol sarımsak, et suyu ve acı biberle hazırlanan beyran, bölgede özellikle sabahın erken saatlerinde tüketilmesiyle tanınıyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI (11 - 20. SIRALAR) Caldo de queso – Meksika Sinigang – Filipinler Mercimek çorbası – Türkiye (4,4 puanla ilk 15'te) Taiwanese hot pot – Tayvan Phở bò – Vietnam Kalakeitto – Finlandiya Gulai – Endonezya Sopa de lima – Meksika Sopa da pedra – Portekiz Barszcz czysty czerwony – Polonya

MUTFAKLARIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ: MERCİMEK ÇORBASI Ev sofralarının ve esnaf lokantalarının vazgeçilmezi olan kırmızı mercimek çorbası, 4,4 puan toplayarak listenin 13. sırasında kendine yer buldu. Soğan, havuç ve baharatlarla zenginleştirilen çorba, limon ve erimiş tereyağlı biber eşliğinde servis ediliyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÇORBALARI (21 - 30. SIRALAR) Húsleves – Macaristan Zupa borowikowa – Polonya Miso ramen – Japonya Hakata ramen – Japonya Żurek – Polonya Bulalo – Filipinler Tacacá – Brezilya Cullen skink – İskoçya Shoyu ramen – Japonya Chupe de camarones – Peru

İLK 100'E GİREN DİĞER TÜRK ÇORBALARI Domates Çorbası: Süt veya kremayla yumuşatılan, rendelenmiş kaşar peyniri ve kruton ekmekle sunulan klasik lezzet 55. sırada yer aldı.