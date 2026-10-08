Gökyüzü ve uzay merakının bilimsel çalışmalara taşınmasını destekleyen Dünya Uzay Haftası, her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Dünya Uzay Haftası nedir? Dünya Uzay Haftası neden kutlanıyor?

DÜNYA UZAY HAFTASI NEDİR?

Dünya Uzay Haftası, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında ilan edilen ve her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında uluslararası düzeyde kutlanan bir bilim ve teknoloji haftasıdır. Bu özel haftanın amacı; uzay bilimlerinin, teknolojisinin ve uzay araştırmalarının insanlığın yaşam kalitesine sunduğu katkıları vurgulamaktır.

4 Ekim 1957: İnsan yapımı ilk yapay uydu olan Sputnik 1 uzaya fırlatılmış ve böylece insanlığın uzay çağı resmen başlamıştır.

10 Ekim 1967: Uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasını güvence altına alan ve "Uzay Anayasası" olarak da bilinen Dış Uzay Antlaşması yürürlüğe girmiştir.

DÜNYA UZAY HAFTASI'NIN AMACI NEDİR?

Dünya Uzay Haftası'nın temel amacı, uzay bilimi ve teknolojilerinin insanlığın gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak olarak öne çıkıyor. Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle uzay çalışmalarının günlük yaşama, bilime, eğitime ve teknolojik gelişmelere etkisine dikkat çekiliyor.

Aynı zamanda gençlerin uzay bilimlerine ve STEM alanlarına ilgisinin artırılması, öğrencilerin bilimsel çalışmalara teşvik edilmesi ve ülkeler arasında uzay alanındaki iş birliğinin desteklenmesi hedefleniyor.