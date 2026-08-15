Dünya'yı yok edecek kıyamet asteroidine karşı nükleer kalkan: Çinli bilim insanlarından 'Armageddon' planı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), tespit edilemeyen ve büyük şehirleri haritadan silebilecek potansiyele sahip 15 bine yakın asteroit bulunduğu yönündeki uyarılarının ardından tıp ve uzay bilimcilerinden tarihi bir hamle geldi. Çinli araştırmacılar, insan uygarlığının varlığını tehdit eden dev gök taşlarını durdurmak adına sinema tarihinin ünlü "Armageddon" filmini aratmayacak bir gezegen savunma projesi geliştirdi.

Uluslararası astronotik dünyasında geniş yankı uyandıran araştırmada, Dünya'ya yaklaşan yıkıcı gök taşlarının nükleer patlamalarla doğrudan yok edilmesi veya rotalarının değiştirilmesi hedefleniyor. Bilim insanları, tespit süresinin günler veya haftalarla sınırlı olduğu kriz anlarında bu yöntemin insanlığı kurtaracak tek seçenek olduğunu vurguluyor.

NÜKLEER BAŞLIKLAR GÖK TAŞININ İÇİNE YERLEŞTİRİLECEK

Geliştirilen simülasyon modelinde uzmanlar, nükleer silahı uzay kayasının yakınında patlatmak yerine delme teknolojisiyle asteroidin merkezine yerleştirmeyi öngörüyor. Saniyede yaklaşık 10 kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerleyen asteroit senaryoları üzerinde yürütülen testlerde çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Yapılan hesaplamalara göre, 50 metre çapındaki bir asteroit 300 kilotonluk nükleer patlamayla tamamen buharlaştırılabiliyor. Çapı 100 metreyi bulan ve kitlesel yok oluşlara yol açabilecek daha büyük gök taşlarını parçalamak için ise 3 megatonluk nükleer patlayıcıların kullanılması gerekiyor.

GEZEGEN SAVUNMASINDA ZAMANLA YARIŞ VE TEKNOLOJİK ENGELLER

Bilim insanları, projenin teorik başarısına karşın uzay operasyonlarında ciddi teknik engellerle karşılaşılacağını bildiriyor. Planın başarıyla uygulanabilmesi için her şeyden önce yaklaşan tehdidin aylar öncesinden tespit edilmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra derin uzay koşullarına dayanıklı, ağır delme ekipmanlarını ve nükleer harp başlıklarını taşıyabilecek kapasitede yeni nesil uzay araçlarının tasarlanması şart koşuluyor.

'İNSANLIĞIN HAYATTA KALMASI İÇİN KAÇINILMAZ BİR SEÇİM'

Dünya tarihinde yaşanan kitlesel yok oluşların ve ekolojik yıkımların benzer bir asteroit çarpmasıyla tekrarlanabileceğini hatırlatan araştırmacılar, uzay savunma sistemlerinin ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini belirtiyor.

Çalışmayı yürüten bilim ekibi, nükleer kalkan projesinin insan uygarlığının devamlılığı ve uzaydan gelebilecek kıyamet senaryolarına karşı stratejik bir güvence oluşturacağını ifade ediyor.