Dünyaca ünlü fast food zincirinden Türkiye için özel hamle: Burger King, 'Börgır' mı oldu?
Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye'de sürpriz bir karar alarak ismini değiştirdi. Henüz internet sitelerindeki ismi değiştirmeyen firma logolarında 'Börgır' ifadesine yer verdi.
Dünyaca ünlü fast food zinciri Burger King, Türkiye'de sürpriz bir karar alarak ismini 'Börgır' olarak güncelledi.
Bu yenilik, markanın Türkiye'deki kültüre ve yerel dil kullanımına uyum sağlama çabası olarak yorumlandı.
'Börgır' ismiyle müşterilerine hitap etmeye başlayan restoran zinciri, bu değişikliği sosyal medya üzerinden yaptığı değişiklik ile duyurdu.
Bu konu üzerinden yapılan tahminlere göre bu adım sadece marka ismiyle sınırlı kalmayacak, aynı zamanda menülerde de Türkçeleşmiş isimler yer alacak.
Özellikle gençlerin dikkatini çeken bu hamle, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Ünlü firma internet sitelerinde isim değişikliğine gitmezken logolarında ve sosyal medya hesaplarında 'Börgır' ifadesi yer aldı.
Etiketler: #Fast Food #Burger King #börgır
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